Qualità della vita, Bologna scende al secondo posto. La classifica 2023 dell’Emilia Romagna

Bologna, 4 dicembre 2023 – Secondo posto (alle spalle di Udine) nella classifica sulla ‘Qualità della vita’, dopo la vittoria di un anno fa, ma ancora primato nella categoria ‘Demografia, salute e società’ grazie ai livelli d’istruzione elevati. Sempre peggio, invece, sul versante sicurezza. Ecco Bologna secondo la 34esima edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sui territori più vivibili del Paese.

Bologna, che ha vinto più edizioni della ‘Qualità della vita’ (cinque, in 34 anni, alla pari con Bolzano) esce da questa edizione con il bottino più ricco in termini di piazzamenti sul podio, ben quattro, nelle varie graduatorie tematiche. Oltre ai due podi già citati, c’è infatti il terzo posto sia nella speciale classifica su ‘Ricchezza e consumi’ (-1 rispetto al 2022) che in quello ‘Affari e lavoro’ (+4).

Ottavo posto in ‘Ambiente e servizi’ (+5). Nono in ‘Cultura e tempo libero’ (+1). Sempre male, invece, sulla sicurezza, dove Bologna si piazza al 101esimo posto (-6).

Gli altri capoluoghi emiliano-romagnoli

Per quanto riguarda la classifica finale sulla ‘Qualità della vita’, tra le altre province emiliano-romagnole da registrare il grosso balzo in avanti di Modena, che guadagna dieci posizioni rispetto al 2022 e si porta al settimo posto. Parma scende invece all’11esimo (-2). Giù anche Reggio Emilia, al 16esimo posto (-3), e Piacenza al 26esimo (-2). Perde quattro posti Ravenna, che si ferma alla 34esima posizione davanti a Forlì Cesena (40esima, -6), Rimini (51esima, -5) e Ferrara (60esima, -9).