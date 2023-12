Qualità della vita 2023: prime delle Marche Ancona e Pesaro. Ecco la classifica

Ancona, 4 dicembre 2023 - Qualità della vita, secondo l'indagine del Sole 24 Ore le province marchigiane guadagnano tutte delle posizioni, tranne Pesaro-Urbino che con un punteggio di 565,35 mantiene il 25esimo posto in classifica. Un gradino sopra Ancona che guadagna rispetto allo scorso anno 4 posizioni ottenendo un punteggio di 565,35. Poco dopo al 27esimo posto c'è la provincia di Ascoli che sale di 15 posizioni ottenendo 561,50 come punteggio.

In 37esima posizione, sorride Macerata che con un punteggio di 546,35 sale di ben 22 posizioni (l'anno scorso era al 59esimo registrando un -8 rispetto al 2021). Bene anche Fermo in 50esima posizione, con un + 23 rispetto al 2022 e un punteggio pari a 534,43. Sul podio della classifica giunta alla 34esima edizione, per la prima volta c'è la provincia di Udine: ottiene il primo posto (605,68) tra i territori più vivibili ed entra così nella storia della classifica che misura il benessere della popolazione italiana. Secondo posto per Bologna (598,24) e terzo per Trento (597,09). Anche quest’anno l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore ha preso in esame 90 indicatori, suddivisi nelle sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.