L’anticiclone africano nelle Marche, sole e caldo: è tempo di mare

Ancona, 6 giugno 2024 – Dopo le perturbazioni che hanno portato maltempo sia per buona parte del mese di maggio sia per gli inizi di giugno, finalmente in questo weekend le persone potranno mettersi la crema solare e andare al mare.

Da venerdì 7 giugno a domenica 9 giugno, infatti, le Marche saranno interessate per lo più dal sole e poche nuvole, mentre le precipitazioni saranno assenti. Così riportano in una nota sia l’Amap (l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca) sia la Regione Marche, che nel bollettino criticità da poco emesso sul proprio sito ha emesso codice verde e quindi nessun rischio dovuto al maltempo per tutto il fine settimana.

Anche nelle Marche temperature in forte aumento nel fine settimana del 9 e 10 giugno: le previsioni meteo dei prossimi giorni

Secondo il bollettino della Regione Marche, per la giornata di venerdì 7 giugno dominerà il sole in quasi tutto il territorio eccezion fatta per qualche nuvola nella zona dell’Appennino, nei dintorni del Fabrianese.

Nuvole che poi si estenderanno anche nell’entroterra Pesarese e in quello Ascolano.

Sabato 8 giugno, invece, le velature arriveranno anche alla costa, in particolare per il pomeriggio, senza però il rischio che cadano delle precipitazioni. Nuvole più consistenti si avranno invece nell’entroterra Pesarese.

Domenica 9 giugno, quindi, qualche addensamento ricoprirà l’intera regione, anche in questo caso senza avere però la potenza necessaria per far cadere delle precipitazioni sulle Marche. I venti per i tre giorni saranno a regime di brezza e il mare poco mosso, quindi perfetto per potersi fare un bel bagno.

Come riportato nel bollettino dell’Amap, il bel tempo dei prossimi giorni va a ricondursi a “un leggero e ulteriore allargamento del cuneo altobarico africano verso la Toscana — si legge — che sul piano barico superiore riesce a controllare meglio i tentativi di infiltrazione della grande depressione islandese e non a caso i fenomeni termo-convettivi risulteranno oggi pomeriggio assai ridotti e relegati a nord, principalmente sull'arco alpino orientale. Valori termici ancora in crescita in special modo sulle regioni centro-meridionali”.

Un weekend soleggiato che ben si presta ai bagni in mare

Si conferma così “il consolidamento dell'anticiclone africano ‘Scipione’ sul Mediterraneo Centrale sino alla giornata di sabato e questo favorirà, oltre ad una generale stabilità, la parziale migrazione verso lo Stivale delle masse d'aria torrida che già infestano la penisola iberica — si prosegue nel testo del bollettino — La prima ondata di caldo che ci sta investendo farà così impennare i livelli della colonnina di mercurio come non mai quest'anno, con l'afa che si farà sentire soprattutto sulle regioni centro-meridionali nella fasce orarie centrali con picco previsto per sabato e la prima parte di domenica”.

Nel corso di domenica, poi, “avverrà l'inversione termica da Settentrione, mentre al Sud i flussi torridi resisteranno ancora”.

Mentre lunedì 10 giugno potrebbe tornare qualche leggera precipitazione sul territorio, da valutare nelle prossime ore.

Le previsioni meteo giorno per giorno