Caldo e afa in Emilia Romagna, arriva l’anticiclone Scipione. Poi ancora temporali: le previsioni meteo

Bologna, 5 giugno 2024 – Arriva l’anticiclone ‘Scipione’ a infuocare l’Emilia Romagna nel fine settimana. Dopo un periodo di instabilità con frequenti temporali (a volte anche con grandine), arriva al Nord il primo vero anticiclone estivo, in espansione dal Nordafrica. Ecco dunque la tanto attesa estate e il primo caldo che porta al Nord, entro venerdì, temperature intorno ai 35 gradi.

Arriva il caldo nel fine settimana, poi ancora temporali in Emilia Romagna

“Un quadro infuocato con ‘Scipione’”, confermano dal sito IlMeteo.it. “Al Nord inizieremo ad assaporare l'Estate – spiega l’esperto -. Tra giovedì e venerdì un cielo in prevalenza sereno e una maggiore forza di Scipione spingeranno il termometro verso l'alto: al Nord sono previsti 33 gradi in Emilia”, anche se “il vero exploit del caldo arriverà nel weekend con i picchi più alti di Scipione: fino a 39-40 gradi all'ombra tra Sicilia, Sardegna e Calabria, 35-36 gradi anche nelle zone interne del Centro, e un'afa pazzesca in Pianura Padana con il termometro ben oltre i 32-33 gradi reali ma con valori percepiti molto più alti”. E dunque il primo sole estivo farà ribollire “i terreni saturi d'acqua e creerà un ambiente quasi tropicale: è prevista una sensazione di afa opprimente specie in Emilia Romagna, lungo i settore adriatici, ma in pratica su quasi tutte le zone interne, fondovalle alpini compresi. Scipione, in pratica, porterà l'Africa in Italia e noi ci aggiungeremo l'umidità: un mix esplosivo con afa opprimente e pericolosa”. Tra venerdì e sabato si raggiungerà “il picco del caldo afoso al Centro-Nord con 34°C a Terni, 33°C ad Ascoli Piceno, Forlì e Macerata accaldate”.

Ma dopo un weekend all’insegna del caldo estivo, ecco che si dovrebbero riabbassare le temperature e tornare i temporali. “Tra domenica e martedì della prossima settimana potrebbe tornare l’instabilità – dicono da Emilia Romagna Meteo – con un aumento delle precipitazioni. Quindi giovedì’, venerdì e sabato saranno belle giornate di sole. Mentre domenica ci sarà un aumento dell’instabilità in serata, con l’arrivo di temporali, probabilmente a partire dall’Emilia. Anche un calo termico lo avremo dall’inizio della prossima settimana”.

Previsioni meteo giovedì 6 giugno

Gli esperti dell’agenzia regionale Arpae hanno previsto per giovedì 6 giugno “sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità, in prevalenza medio-alta, nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento con valori minimi tra 15 e 18 gradi e massime tra 24 e 29 gradi. Venti deboli da sud-ovest sui rilievi, occidentali sulle pianure ed a regime di brezza lungo la costa”.

Previsioni meteo venerdì 7 giugno

La giornata di venerdì 7 giugno, il tempo sarà “sereno o poco nuvoloso con tendenza nelle ore centrali della giornata ad aumento della copertura nuvolosa in particolare sul settore centro-occidentale della regione. Temperature minime comprese tra 17 e 18 gradi, massime comprese tra 25 e 32 gradi. Venti inizialmente deboli dai quadranti meridionali. Nel corso del pomeriggio-sera temporanei rinforzi da sud-ovest lungo i rilievi”.

Previsioni meteo da sabato 8 a martedì 11 giugno

Nel weekend si registra bel tempo “grazie alla presenza di campo di alta pressione”. Però il bel tempk si guasterà “a partire dalla giornata di domenica” con una “tendenza a graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche per l'influenza di un sistema depressionario a nord delle Alpi, che genererà condizioni di spiccata instabilità in particolare a cavallo delle giornate tra domenica e lunedì. Sabato temperature in risalita, da lunedì graduale e lenta flessione delle temperature”.

Che tempo farà in Emilia Romagna