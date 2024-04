Pranzo da 200 euro con pesce e vino: scappano senza pagare il conto

Porto Recanati (Macerata), 19 aprile 2024 – Due tizi sui cinquant’anni sono entrati al ristorante Blu Bebo’s e così hanno ordinato un pranzo a dir poco faraonico, concedendosi pure il lusso di tre bottiglie di vino, per un conto di oltre 200 euro. Al momento di pagare però i due si sono inventati la scusa che si erano dimenticati il portafoglio in macchina, tagliando presto la corda senza saldare il conto. Ma difficilmente la faranno franca, perché sono stati inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza privata e quei filmati sono già al vaglio dei carabinieri, che ora indagano sul fatto.

L’episodio è avvenuto mercoledì, nel centro di Porto Recanati. A raccontare la disavventura è Michela Moriconi, titolare del locale situato sul lungomare Lepanto. "Quei due sono venuti nel mio locale intorno alle 12.30 – spiega la ristoratrice –. Entrambi avranno avuto circa 50 anni: uno era rasato con un cappellino in testa e l’altro moro, ma fin da subito sono apparsi alquanto sospetti. In breve tempo hanno ordinato di tutto: due antipasti freddi, un altro caldo, due primi, una grigliata di pesce e due dolci. Senza poi farsi mancare tre bottiglie di vino e due grappe. Ho ancora lo scontrino del pranzo: il conto era di 223,50 euro". Tuttavia, nel momento di saldare il dovuto, i due hanno messo in scena una vera e propria pantomima.

“Arrivati davanti alla cassa – prosegue Moriconi – si sono messi a dire che si erano dimenticati il portafogli nella loro auto. Parlavano con un accento del posto, maceratese o forse fermano. Allora ho chiesto che prima di dirigersi là, mi consegnassero per sicurezza un documento. Però, dopo dieci minuti di discussione, non c’è stato verso e hanno fatto finta di incamminarsi verso la macchina. Alla fine, come sospettavamo, non sono più tornati".

Per questo Moriconi ha allertato subito dopo i carabinieri della caserma di Porto Recanati, raccontando la vicenda. E proprio ieri, la ristoratrice ha sporto denuncia contro ignoti, allegando le immagini di videosorveglianza interna dove si vedono i volti dei due "furbetti".

Da indiscrezioni sembrerebbe che la coppia sia già conosciuta dalle forze dell’ordine, in quanto avrebbe fatto lo stesso in altri ristoranti della nostra costa. "Quello che proprio non tolleriamo è la presa in giro – conclude Moriconi –, senza contare che abbiamo spese e dobbiamo pagare i dipendenti".