Riapre il bar vicino all’ospedale: “Un sollievo per chi vive la zona”

Nuova vita per il bar-gastronomia del quartiere Santa Lucia. Da qualche giorno, infatti, la saracinesca del locale è tornata ad alzarsi grazie all’impegno di due amiche, Lucia Botnaru ed Eleonora Recanati che, raccogliendo il testimone tenuto per oltre 11 anni dalla premiata ditta Luca Torresi & Stefania Mogosanu, hanno deciso di proseguire nella proposta di dolci colazioni, di un ricco menu per il pranzo, da consumare sul posto o da asporto.

"Dopo la cessazione della precedente gestione, avvenuta il 29 marzo, la riapertura del locale è stata accolta con grande piacere e anche sollievo da parte dei residenti e degli altri commercianti del quartiere, nonché da quanti frequentano a vario titolo il vicino ospedale – spiegano alcuni residenti –. Si temeva, infatti, l’ennesimo triste episodio di depauperamento dei servizi e la conseguente perdita di un luogo di riferimento tanto importante per ogni piccola e media comunità”.

Invece per fortuna così non è stato e in molti si sono già fermati a mangiare qualcosa nel nuovo locale che è stato ribattezzato ‘Bar Gastronomia Santa Lucia’. “Lucia ed Eleonora, per quanto professioniste di lungo corso nel campo della ristorazione e dell’arte dolciaria - aggiungono i residenti –, stanno facendo tesoro con intelligenza e sensibilità del prezioso bagaglio di esperienza professionale e relazionale che Luca e Stefania stanno trasmettendo loro da settimane con generosa puntualità, offrendo consigli e un aiuto materiale, affinché le due nuove amiche inizino l’attività sotto i migliori auspici”. re. ma.