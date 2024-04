Movida: saranno potenziati i controlli

Problemi della movida notturna con le conseguenze sulla sicurezza pubblica, il prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e trattato il potenziamento dei servizi di vigilanza, per la prossima estate, lungo la fascia costiera. Dal vertice è emersa la necessità di coinvolgere i commercianti in questo percorso, organizzando incontri che possano sensibilizzarli al rispetto delle regole, ad esempio quelle sulla capienza dei locali, strettamente connesse al fenomeno della movida. Discussa, e condivisa, la proposta del prefetto di garantire la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine negli incontri che si faranno in futuro tra gli esercenti e gli amministratori comunali ed è stata anche sottolineata l’importanza che, in particolare gli stabilimenti balneari, osservino i limiti imposti dalle autorizzazioni che vedono loro rilasciate dalla normativa di riferimento per prevenire situazioni rischiose per la sicurezza pubblica. All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia nonché sindaco di Macerata, i sindaci di Civitanova, di Porto Recanati e di Potenza Picena, il questore di Macerata, i comandanti provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza e della sezione della polizia stradale di Macerata. I sindaci hanno garantito al prefetto l’adozione delle iniziative necessarie a potenziare la sicurezza nella stagione estiva e tra queste l’incremento dell’organico della polizia locale con l’assunzione di personale stagionale.