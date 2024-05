Il rettore McCourt vola a Pechino. Intesa con la Normal University

L’Università di Macerata sottoscrive un accordo di collaborazione con la Normal University di Pechino, uno dei migliori atenei pubblici della Cina. L’accordo è stato firmato da John McCourt e dal vicepresidente Zhou Zuoyu. Nei giorni scorsi in Cina per rafforzare le relazioni internazionali il rettore, insieme al direttore dell’Istituto Confucio Giorgio Trentin, è stato ricevuto anche all’Istituto di Cultura Italiana dalla prima consigliera, Ginevra Oliva, dai funzionari dell’ufficio cultura, Mario Izzi e Martina Pederzoli. McCourt ha illustrato la strategia dell’ateneo per l’internazionalizzazione e i vari accordi già esistenti e in divenire con diverse università cinesi. È stato approfondito il tema dell’insegnamento dell’italiano in Cina, con l’idea di creare uno spazio per i docenti dell’ateneo maceratese in questo contesto e la volontà di valorizzare ulteriormente il legame tra Macerata e Padre Matteo Ricci. Nell’incontro fra la delegazione Unimc e quella del Normal University si è parlato di vari ambiti di comune interesse, come gli aspetti etici e legali dell’intelligenza artificiale, la centralità dello studente nell’azione degli atenei, le possibilità di incrementare gli scambi sia di docenti sia di studenti, l’auspicio di poter istituire un doppio titolo. È stato confermato l’arrivo in Italia a fine giugno di 21 studenti della Normal per la Summer School "Western culture and civilization" che si tiene ogni anno a Macerata. McCourt e Trentin hanno incontrato anche alcuni laureati e studenti UniMc attualmente in Cina: Federica Viggiani, vicesegretario generale della Camera di Commercio Italiana in Cina, William Torselletti, addetto all’Ufficio Consolare a Pechino, Veronica Di Silvestre laureata, dottoranda alla Normal University, Alessandra Artone, insegnante di lingua italiana sempre alla Normal, Raffaele De Giorgio, in mobilità con una borsa di studio del Confucio.