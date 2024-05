Viaggio nel giallo, poi Canfora. Gli incontri di oggi

Macerata Racconta prosegue oggi: alle 17 all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti toccherà a Lorenzo Marone, autore napoletano che presenterà "Sono tornato per te". Sarà poi il momento di "Leggere per vivere fino a 5.000 anni", un incontro tra Marino Sinibaldi, John Mc Court, Simona Antolini e Pino Donghi alla sala Castiglioni alle 17.30: partendo da un aforisma di Umberto Eco, si prospetta una riflessione a più voci per pensare possibili strategie che allarghino la platea dei lettori e facciano sì che si possa vivere una vita più piena e felice. In mattinata, alle 9.30 al teatro della Filarmonica, si svolgerà anche la premiazione del concorso di scrittura creativa Macerata Racconta Giovani per le scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi della provincia. Alle 18 poi, al Museo della scuola Paolo Ornella Ricca, è previsto "Il Museo degli errori. Piccoli detective al Mudesc", un laboratorio per bambini. Sempre alle 18, al teatro della Filarmonica, Giuseppe Bommarito e Marco Di Stefano presentano, con l’introduzione di Paolo Marconi, il libro "Notte di sangue". Alle 19 alla Galleria degli Antichi forni, "Angolature noir", il libro di Valerio Calzolaio che, insieme a Loredana Lipperini, parlerà del suo prontuario per orientarsi nel genere letterario più diffuso al mondo: il giallo. Ultimo incontro di oggi sarà "Un errore dannoso: ignorare il passato", con Luciano Canfora, filologo di fama internazionale, che alle 21.15, al Cinema Italia, sarà introdotto da Loredana Lipperini.