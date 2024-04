Gran gala del dialetto: via con ’Zi’ Annetta’

Da oggi al 17 maggio il Gran gala del dialetto andrà in scena sul palco del Feronia. Quattro spettacoli di vera comicità con la partecipazione di alcune delle migliori compagnie dialettali delle Marche che reciteranno i testi in vernacolo di autori come Mario Affede, Dante Cecchi, Fabio Macedoni e Camillo Vittici. L’iniziativa partita dalle compagnie locali "L’alternativa" e il "TeatroClub Amedeo Gubinelli", inizierà oggi proprio con quest’ultima compagnia settempedana che presenta "Zi’ Annetta", del grande poeta Mario Affede per la regia di Alberto Pellegrino. Sabato prossimo invece, sarà la volta della Compagnia teatrale "Fabiano Valenti" di Treia, in scena con "Rengraziénno Ddio" di Fabio Macedoni, per la regia di Francesco Facciolli. La rassegna continuerà l’11 maggio con la partecipazione de "Gli Indimenticabili" di Amandola, che presenteranno "U’ maritu pe’ fijama" di Ottavio Marini che firma anche la regia. Concluderà questa carellata di serate esilaranti lo spettacolo della Compagnia "L’Alternativa" di San Severino con il testo di Camillo Vittici: "Un matrimonio con sorpresa". Presso la proloco è possibile prenotare e acquistare i biglietti delle serate al costo di dieci euro. I minori a partire di dieci anni costo ridotto a 5 euro.