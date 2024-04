Sicurezza stradale: i controlli. Conducenti alticci al volante, in un’auto droga e coltello

Macerata, 17 aprile 2024 – Quattro denunce per guida in stato di ebbrezza, spaccio e porto di armi, e cinque assuntori di stupefacenti segnalati alla prefettura. È il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Macerata. Le pattuglie hanno elevato numerose multe per le violazioni al codice della strada: mancato utilizzo delle cinture, omessa revisione, utilizzo del cellulare durante la guida, mancanza di documenti di circolazione. Ma il dato più preoccupante, nonostante le campagne di sensibilizzazione, rimane quello dei soggetti che continuano a mettersi alla guida dopo aver bevuto. Tre automobilisti si sono visti ritirare la patente. Il primo è stato un 27enne di Macerata controllato la notte dello 10 aprile in via Gigli alla guida della sua Mini Cooper; aveva un tasso alcolemico pari a 1,63 g/l. L’incidente a Monte San Giusto il 29 marzo è stato, invece, il motivo dell’accertamento nei confronti di una delle persone coinvolte. Alle prime ore del mattino, i carabinieri della Sezione radiomobile sono intervenuti per un sinistro con feriti. Dopo i controlli in ospedale a Civitanova il conducente di uno dei mezzi coinvolti, un 62enne di Monte San Giusto, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,50 g/l. La patente, già ritirata, è stata trasmessa alla prefettura e il 62enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. È risultato positivo con un tasso di 1 g/l il 63enne fermato, sempre dai carabinieri di Macerata, la notte del 13 aprile a Sforzacosta, al volante di una Citroen Picasso.

La denuncia per spaccio nasce da un’operazione svolta dai carabinieri di Monte San Giusto il pomeriggio del 10 aprile. Durante i controlli antidroga, i militari si sono imbattuti in una Peugeot con a bordo un 60enne marocchino residente in paese e una 20enne italiana residente nel Fermano. L’uomo aveva 2 grammi di hashish e un coltellino intriso di droga, la ragazza invece due dosi di cocaina, 1,8 grammi in totale. La perquisizione con i cani antidroga della Guardia di finanza di Civitanova ha consentito di rinvenire in casa del marocchino altri 5 grammi circa di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato denunciato per spaccio e per il porto del coltellino, la ragazza è stata segnalata alla prefettura. Le altre segnalazioni sono invece il risultato dell’attività svolta, durante la scorsa settimana, dalle pattuglie della Sezione radiomobile di Macerata. Le cinque persone segnalate - due 19enni italiani residenti a Mogliano e Morrovalle, un 23enne maceratese, un 46enne italiano abitante a Treia e un 42enne indiano residente a Tolentino - sono state trovate in possesso di piccole quantità di hashish o eroina.