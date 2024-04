Incontro su Dolores Prato con la prof Elena Frontaloni

Incontrare a Cingoli Dolores Prato, si può: oggi alle 16.30 quando, nell’Auditorium Santo Spirito, la professoressa Elena Frontaloni, cingolana, docente di lettere nel prestigioso liceo "Cicognini" di Prato, terrà una conferenza su "Scottature", l’unica opera non incompiuta della scrittrice e poetessa romana, ma marchigiana d’adozione per cui, è stato scritto che "anche in letteratura l’eccezione sembra coincidere con il miracolo: in un unico gesto, breve e perfetto, si condensa l’intero universo d’una grande scrittrice del ‘900". Già in programma nello scorso 17 dicembre, come secondo appuntamento di "Domeniche a Santo Spirito 2023-24" – l’iniziativa incentrata in conferenze di storia, lettere e arti organizzata dal Comune – l’intervento della docente aveva subìto un rinvio per motivi contingenti. Raffinata critica letteraria, Frontaloni è la curatrice per Quodlibet dell’edizione nazionale delle opere di Dolores Prato (1892-1983) che ha amato i nostri luoghi "Terra del cuore e del sogno".