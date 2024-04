Demolito il primo palazzone, c’è il test viabilità con le scuole

Macerata, 29 aprile 2024 – “Esame superato nei primi due giorni di lavoro, ora arriva un’altra prova con la riapertura delle scuole". Demolito il primo degli otto palazzoni inagibili, oggi sarà una giornata quanto mai delicata per il più grande cantiere della ricostruzione post terremoto, quello in via Pantaleoni a Macerata. Le ruspe sono all’opera da sabato e hanno lavorato – seppure con qualche pausa per motivi tecnici – anche per tutta la giornata di ieri, completando la demolizione del primo edificio, quello al civico 111. In serata è stato riposizionato il semaforo che regola la circolazione in corrispondenza del cantiere.

La demolizione del primo palazzo in via Pantaleoni (foto Calavita)

“Per il tipo di strutture murarie in questione – spiega Silvano Iommi, assessore all’Urbanistica –, bisogna procedere anche con una certa lentezza perché si tratta di edifici fragili e viene sollevata una notevole quantità di polvere. Però ieri sera è stato ultimato il condominio al civico 111 e tra oggi e domani si procederà con quello al 109. È un’operazione complessa in una zona complessa, dove vanno prese delle precauzioni. Comunque il cronoprogramma è stato rispettato e il 20/21 maggio la demolizione dovrebbe essere completata. Poi si passerà alle opere di sostegno della strada. Per ora l’esame è stato superato, anche grazie alla grande mobilitazione di mezzi e uomini per fare in modo che il quartiere continui a vivere pur dovendo fare i conti con i disagi per rumori e polveri. Domani (oggi, ndr) ci sarà una sospensione dei lavori all’entrata e all’uscita dei ragazzi dalla scuola, ma ci siamo già allontanati di qualche decina di metri dal complesso scolastico. Siamo fiduciosi e soddisfatti di come procedono le cose".

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori, che ieri ha seguito le operazioni nel cantiere per lunghi tratti della giornata. "I lavori stanno procedendo bene, nonostante questa (ieri, ndr) mattina ci sia stato un piccolo stop perché il cannone “spara-acqua“ aveva avuto una diminuzione di potenza. Però sono ripartiti subito e la demolizione del primo condominio è praticamente completata. Domani (oggi, ndr) sarà una giornata critica perché ripartono le scuole, ma le prime due giornate di lavoro sono state un ottimo test e domani (oggi, ndr) saremo pronti per affrontare la situazione al meglio. L’esame è stato superato a pieni voti con un lavoro congiunto tra pubblico e privato che ha funzionato alla perfezione. Anche la polizia locale ha fatto un bel lavoro di preparazione".

"Il sistema ha retto – conferma il comandante Danilo Doria –. Questa (ieri, ndr) sera ripristiniamo il semaforo per tornare alla viabilità pre 25 aprile. Non ci saranno problemi per i mezzi più ingombranti, in ogni caso sono in servizio dodici uomini, tra noi e le ditte, che si occupano di perimetrazioni e viabilità".