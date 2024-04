Via Maffeo Pantaleoni: viabilità cambiata tra code e... tanta pazienza

Si avvicina l’inizio della demolizione dei primi palazzi del quartiere Pace resi inagibili dal sisma del 2016. Intanto, è già scattata la nuova viabilità in via Maffeo Pantaleoni che può essere percorsa solo in discesa, mentre per chi risale verso il centro, ad un certo punto diventa obbligatorio svoltare in direzione San Giuliano per arrivare alla circonvallazione intorno alle mura. Un piano che è stato studiato nei dettagli e che durerà almeno due anni e mezzo. Si tratta di un cantiere con particolari complessità, che coinvolge diverse palazzine e cinquecento residenti. Il primo edificio ad essere abbattuto sarà quello al civico 111 e l’operazione dovrebbe iniziare tra domani e domenica. Previsti anche parcheggi provvisori in altre vie per recuperare quelli momentaneamente inutilizzabili per via dei lavori. La presenza della scuola Fermi e più in basso delle elementari provoca una maggiore intensità del traffico in alcune ore della giornata con rallentamenti e code in discesa che si ripercuotono su corso Cairoli e la circonvallazione lungo le mura. Ieri mattina, ad esempio, verso le 12,30 il rettilineo verso lo Sferisterio era diventato una fila ininterrotta di auto, ma anche il traffico proveniente da via Trieste risultava paralizzato. Una situazione con la quale, a quanto pare, gli automobilisti e i residenti dovranno imparare a convivere almeno fino a quando resteranno aperte le scuole. Per tutti, insomma, ci vorrà tanta pazienza.