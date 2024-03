Una vita nella polizia stradale: festeggiato l’ex ispettore Marini

Un veterano della polizia stradale, di recente protagonista di un video di successo sui social, è stato ospite nella caserma Pasquale Paola. Si tratta dell’ispettore superiore Giulio Marini, 85 anni. A trasformare l’ex ispettore in una piccola celebrità del web è stato un reel pubblicato su Facebook, nel quale Marini, rispondendo a una domanda sul suo lavoro, spiega di essere stato per 40 anni un operatore della Polstrada, manifestando la sua passione e il suo impegno nelle attività della specialità, in particolare per gli interventi di soccorso ai cittadini durante le calamità naturali o gli incidenti stradali. Nel caso di incidenti mortali, L’ispettore, in pensione da tempo, ha lavorato alla polizia stradale di Macerata come responsabile di diversi uffici e, negli ultimi anni della carriera, come vice comandante del reparto. Durante la piccola cerimonia in caserma, il dirigente del Compartimento polizia stradale per le Marche Maria Primiceri e il commissario Alberto Valentini, dirigente della sezione provinciale, hanno ringraziato l’ex ispettore per aver dedicato la vita al servizio dello Stato e della collettività. Il dirigente della sezione ha omaggiato l’ex collega Giulio Marini con una targa di ringraziamento con il centauro alato, simbolo della Polstrada, e una dedica personale. Il dirigente del Compartimento ha voluto onorare l’ispettore rimuovendo dalla propria uniforme una spilla con il centauro alato per fissarla sulla giacca del festeggiato.