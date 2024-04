I libri di Insolvibile e Di Sante, presentazione al Casb di Unimc

Oggi alle 17.30 al Casb, per le celebrazioni del 25 Aprile, si presenteranno i libri di Costantino Di Sante e Isabella Insolvibile. Unimc, in collaborazione con l’Istituto storico per la resistenza e l’età contemporanea, l’Anpi, il Comune e l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra propone questo appuntamento per approfondire la presenza alleata in Italia. "Area bombing. I bombardamenti anglo-americani sull’Italia durante la Seconda guerra mondiale" di Di Sante ricostruisce gli avvenimenti e le strategie utilizzate dagli anglo-americani nelle incursioni aeree sull’Italia. "La prigionia alleata in Italia 1940-1943" di Isabella Insolvibile indaga invece l’universo di cattività che tra il 1940 e il 1943 vide circa 70 mila soldati alleati prigionieri in Italia. Modera l’incontro Annalisa Cegna, docente di storia contemporanea. La partecipazione è libera.