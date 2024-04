Oggi l’ultimo saluto a Melappioni, ex titolare di ’Disco Story’

È morto all’ospedale di Civitanova, Pietro Melappioni. Aveva settant’anni ed era ricoverato da qualche tempo, a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. A Civitanova dici Melapponi e il pensiero corre a Disco Story, un negozio che ha fatto la storia della musica e non solo e a cui il nome Pietro è legato insieme a quello di Cenzino (Vincenzo) Morresi. Ma, non c’era solo la musica nel mondo delle sue passioni. Melapponi amava infatti anche la buona cucina ed è stato per un periodo titolare del ristorante La Staffa di Santa Maria Apparente, dove offriva ai suoi ospiti i piatti della tradizione marchigiana e poi, una volta chiusa quell’esperienza, si era dato da fare per aiutare uno dei figli nella gestione di una pizzeria al taglio in centro, ‘Pizza Story’. Un civitanovese generoso che non si tirava mai indietro anche quando c’era da supportare la Croce Verde. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa dei Frati Cappuccini di Civitanova Alta. Lascia la moglie Beatrice, i figli Giovanni, Alessandro e Benedetta, la sorella Maria Cristina, i nipoti.