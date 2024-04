Domenica di aprile sugli sci: "Una bellissima sorpresa"

Sembrava ormai prossima la calda stagione e invece il maltempo ci ha messo il suo zampino. E così lo scorso fine settimana la neve ha stupito tutti. Ma non ha colto di sorpresa gli operatori di Bolognola che, pur avendo già smontato gli impianti, in pochissimo tempo hanno predisposto tutto per gli sciatori. Che quindi domenica si sono potuti godere una bella giornata sulle piste.

"Abbiamo aperto solo gli impianti di Bolognola – raccolta Francesco Cangiotti, gestore degli impianti sciistici di Bolognola Ski e Frontignano 360 –. Avevamo smontato tutti i trani degli impianti e allestito tutto in vista dell’estate, ma grazie allo staff siamo riusciti a preparare le piste e gli impianti di risalita in tempi record".

Nel fine settimana Bolognola Ski è riuscito ad aprire la sciovia Castelmanardo, il tapis roulant Scoiattolo a servizio della scuola sci e il tapis roulant Madonnina per l’area slittini.

"Siamo stati molto felici – torna a dire Cangiotti – è stata una bella sorpresa, un weekend fuori stagione molto apprezzato. Non capita quasi mai di sciare in questo periodo, abbiamo avuto una vera e propria boccata di ottimismo, anche per il futuro. Tra oggi e mercoledì è prevista altra neve, ma per ora non possiamo fare previsioni sulle prossime giornate, dipende anche dalle temperature che fino a ora sono state alte. Sicuramente il campo scuola rimarrà ancora aperto oggi, e possiamo pensare ad una apertura anche per il 25 aprile. Comunque – conclude Cangiotti – a meno che non ci siano altre forti nevicate penso che la stagione invernale possa dirsi conclusa".