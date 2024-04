Sciopero 6 maggio, dagli autobus a Hera: ecco cosa c’è da sapere

Bologna, 29 aprile 2024 - Ennesima tornata di scioperi. La data da cerchiare di nero sul calendario è il 6 maggio. Si comincia con gli autobus e si termine con Hera.

A causa dello sciopero, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti dalla multiutility, compresi call center, sportelli commerciali e stazioni ecologiche, in seguito a uno sciopero, per l’intero turno di lavoro. Saranno garantite le prestazioni minime. Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, i clienti potranno usufruire, per le principali pratiche commerciali, dello sportello Hera OnLine, collegandosi all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it, e dell’app My Hera.

Sciopero nazionale di 24 ore degli Autoferrotranvieri/Settore Trasporto Pubblico Locale. A proclamarlo, le Federazioni Nazionali dei sindacati Usb Lavoro privato, Sgb, Cobas Lavoro Provato, Adl Cobas e Cub Trasporti. Per i bus e le corriere di Tper dei bacini di Bologna e Ferrara lo sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di lunedì 6 maggio.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capolinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.