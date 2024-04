Ladri di carburante, 3 arrestati per furto aggravato ai danni del proprio datore di lavoro

Ravenna, 17 aprile 2024 – Con modalità fraudolente prelevavano carburante dai serbatoi dei mezzi da loro condotti per mezzo di un tubo di gomma. Stiamo parlando dei tre camionisti, dipendenti di un’azienda ravennate, sorpresi e tratti in arresto nella serata di venerdì scorso dagli agenti della Sezione di Ravenna della Polizia Stradale durante un servizio alle Bassette.

I tre autotrasportatori, che avevano disposto i veicoli in modo da creare un vero e proprio muro di protezione al fine di agire indisturbati, non sono però sfuggiti alla vista dei poliziotti, i quali, appostati a pochi metri, approfittando di uno spiraglio hanno potuto constatare direttamente le operazioni di prelievo.

All’atto del controllo sono state rinvenute, nascoste nei rispettivi veicoli privati, altre taniche pronte per essere riempite, nonché i tubi utilizzati per asportare il gasolio, evidenziando una probabile abitualità nella sottrazione del carburante. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. I tre uomini sono stati arrestati in flagranza di reato e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.