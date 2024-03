Affronta i ladri che rubano il gasolio. Camionista preso a calci e pugni

Sventa il furto del gasolio dal suo camion ma finisce all’ospedale perchè i ladri lo gonfiano di botte.

Brutta avventura per un camionista di Bazzano che qualche sera fa, nel parcheggio vicino a casa, ha sorpreso tre malviventi che, armati di pompa e taniche, stavano svuotando il serbatoio del suo autotreno. Il quartiere è quello intorno a via Resistenza e intorno alle 19 l’autotrasportatore era da poco rientrato a casa dopo una giornata di lavoro. Prima di parcheggiare il suo mezzo pesante a poca distanza dalla sua residenza aveva provveduto a fare il pieno, in vista dei trasporti programmati per il giorno seguente. Era già buio quando aveva lasciato il camion in una zona lasciata libera di un parcheggio pubblico illuminato.

Appena salito in casa si era accorto di avere lasciato in cabina un documento di cui aveva bisogno ed era tornato indietro. E’ a quel punto che si è accordo della banda del gasolio che col favore del buio e dopo avere forzato la serratura del tappo, aveva iniziato il travaso del suo carburante. Prima ha urlato. I tre predoni però non avevano mollato la presa sul bottino. Così d’istinto ha deciso di intervenire a difesa del suo gasolio e del suo mezzo di lavoro. Ed è in questa fase che si è trovato a far fronte da solo ai malviventi che prima di darsi alla fuga (e anche per facilitarla) lo hanno aggredito e picchiato con calci, pugni, e anche colpi sferrati col bastone della pompa usata per prelevare il carburante.

La vittima è stata poi soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le ferite che per via dell’aggressione trasforma il reato di furto quello di rapina con l’aggravante delle lesioni. Un fatto sul quale indagano i carabinieri della stazione di Bazzano.

g.m.