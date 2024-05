Giro d’Italia oggi in Emilia Romagna, dove vedere il passaggio della tappa Riccione Cento

Riccione, 17 maggio 2024 - Il Giro d'Italia fin dalla sua prima edizione del 1909 racconta l'Italia e gli italiani e lo farà anche oggi, venerdì 17 maggio, con la tappa 13 che vuole fare una carezza, a un anno esatto, ai territori alluvionati dell'Emilia Romagna ma anche ricordare il sisma 2012, a pochi giorni dal dodicesimo anniversario.

Da Riccione a Cento, dove il Giro torna dopo 29 anni, sarà una cavalcata di 179 km tutti piatti che attenderanno gli sprinter all'arrivo di via Ferrarese. Attenzione però, perché il finale è molto tecnico. E se dovesse esserci vento lungo il tracciato, non è detto che possa arrivare il gruppo compatto. Una giornata dunque tutta da vivere, dalla partenza fino al traguardo.

L'altimetria della tappa 13 del Giro d'Italia 2024

Giro d’Italia, ospiti vip al traguardo di Cento

Si parte da Piazzale Roma a Riccione, con il rito del foglio firma dalle 11.40 vicino al villaggio sponsor e la bandierina abbassata alle 13 per lanciarsi nella cavalcata, conquistare il traguardo volante a Forlì, lo sprint intergiro a Lugo, altro traguardo volante a Conselice e puntare all'arrivo di Cento arrivando da Pieve di Cento, toccando il ponte vecchio sul Reno, svoltare secchi a destra, fare via I maggio, via IV Novembre, altra svolta a destra e arrivo dopo 400 metri circa.

E a Cento, nell'attesa, ci saranno tantissime cose da vedere, dalla città col Guercino e la sua Pinacoteca, ai carristi del carnevale che abbelliranno alcuni punti con le maschere del Cento Carnevale d'Europa, la gastronomia con piatti e dolci ideati appositamente, il mercato speciale, pedalate e anche un parcheggio bici in Corso Guercino per scansare il traffico.

Oltre ai professionisti sono attesi venerdì anche tanti altri campioni sul traguardo centese. Con "Un Giro nel Giro" da Molinella a Cento, la pedalata Mediolanum arriverà per le 13.50 e porterà in città campioni come gli iridati Alessandro Ballan, Maurizio Fondriest, Francesco Moser e la ex campionessa italiana Dalia Muccioli. Alle 15.30 invece, arriverà GiroE, partito da Argenta con Damiano Cunego, Claudio "El Diablo" Chiappucci, il basco Igor Astarloa, Andrea Tafi, lo sciatore Giorgio Rocca, Sonny Colbrelli, Raffaele Ferrara, Sasha Modolo, Roberto Ferrari, Marco Canola, Orlando Maini, Jader Fabbri, l’Ironman Alessandra Fior, Emiliano Cantagallo tra i più rappresentativi del cicloturismo e tanti altri.

Il Giro in tv

Per chi vorrà vedere la tappa da casa, sulla Rai ci sarà “Giro Mattina” su Rai Sport HD poi “Prima diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14. A quell’ora si passa su Rai 2 con “Giro in Diretta” fino alle 16:15, poi “Giro all’Arrivo” fino al traguardo delle 17:15 e il Processo alla Tappa. Per chi vorrà, anche, TGiro su Rai Sport HD alle 20 e Giro Notte alle 23:50.

Il percorso della tappa Riccione-Cento

Il Giro partirà da Riccione alle 13 e sarà preceduto un’ora prima, dal passaggio della carovana pubblicitaria che farà sosta spettacolo a Cesena, Lugo e Conselice. Il Giro toccherà Santarcangelo di Romagna v.Braschi-ss.9 (13.35), Savignano sul Rubicone v.Roma-ss.9 (13.42), Budrio (Longiano) ss.9 (13.50 ), Cesena v.Marconi-v.Bovio-ss.9 (14.02 ), Forlimpopoli; ss.9 (14.15 ), Forlì; P.Saffi-v.Vitt.veneto-ss.9 (14.30 ), Villanova ss.9 (14.39 ), Faenza; v.Granarolo-sp.8 (14.50 ), Granarolo sp.8 (15.01 ), Bagnacavallo: P.L.-v.Chiusa-sp.253 (15.09 ), Lugo v.Foro Boario-sp.253 (15.16 ), Sant'Agata sul Santerno sp.253 (15.23 ),P.L. ; sp.253 (15.25 ), Massa Lombarda v.Baracca-sp.610 (15.27 ), 6 Conselice: C.so Garibaldi-sp.35 (15.39 ), Spazzate Sassatelli; v.Benelli (15.45 ), Sant'Antonio; sp.29 (15.55 ), Molinella; sp.6 (16.07 ), P.L. sp.6-sp,5 (16.08 ), Baricella; sp.47 (16.28 ), Altedo; ss.64-sp.20 (16.34 ), San Pietro in Casale v.Matteotti-sp.1bis (16.48 ), Pieve di Cento Circ, Ponente (17), Cento v.Ferrarese (17.04 ).