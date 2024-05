GIro d’Italia in provincia di Bologna: quando e dove passa

Bologna, 16 maggio 2024 - Nella tappa 13 il Giro d’Italia attraverserà gran parte dell’Emilia Romagna, venerdì 17 maggio, da Riccione a Cento, 179 km piatti e per velocisti che vedranno la carovana toccare anche il territorio bolognese.

Dove passa il Giro d’Italia a Bologna

Partiti da Riccione alle 13 e dopo aver attraversato la provincia di Rimini e di Forlì-Cesena e di Ravenna, il Giro entrerà nel territorio bolognese attorno alle 15.45. Arrivando da Conselice, infatti, la carovana entrerà a Spazzate Sassatelli su via Benelli alle 15.46 , poi toccherà Sant'Antonio sulla sp.29 alle 15.55, sarà a Molinella sulla sp.6 alle 16.07, a Baricella sulla sp.47 alle 16.28, arriverà ad Altedo sulla ss.64 e sp.20 alle 16.34, poi San Pietro in Casale su v.Matteotti ed sp.1bis alle 16.48 fino ad arrivare a Pieve di Cento sulla Circonvallazione Ponente alle 17. Qui siamo agli ultimissimi km perché preso il ponte vecchio sul Reno, è in cima che è posto il cartello dei 2 km all’arrivo, che sarà posto a Cento in via Ferrarese.

Un’ora prima dei corridori transiterà la carovana pubblicitaria e ancora prima, parte del tracciato sarà interessato da ‘Un Giro nel Giro’ della pedalata Mediolanum e di GiroE dedicato alle Ebike, entrambe con la partecipazione di grandi ex campioni di ciclismo e non solo.

Attesissimi sulle strade, il corridore di casa, il bolognese Lorenzo Fortunato, re dello Zoncolan e la maglia tricolore bolognese Simone Velasco.

L'altimetria della tappa 13 del Giro d'Italia 2024

Chiusura delle strade e modifiche alla circolazione dei bus

Tutto il percorso sarà chiuso dalle 13 e riaprirà alla normale circolazione appena sarà transitata la corsa. Ci saranno modifiche alla viabilità, chiusure e divieti di sosta. Modifiche anche alla circolazione degli autobus.

Le chiusure stradali comporteranno, per 36 linee del servizio di trasporto pubblico della rete Tper, deviazioni e limitazioni dei percorsi e, in alcuni casi, soppressioni di corse nell’arco della giornata. Venerdì, la carovana del Giro proviene da Faenza e si snoda attraverso i territori dei comuni di Bagnacavallo (SP 8 e SP 253), Lugo (SP 253), Sant’Agata Sul Santerno (SP 253), Massa Lombarda (SP 253), Conselice (SP 610 e SP 91), Imola (SP 80 e SP 50), Medicina (SP 29), Molinella (SP 5), Baricella (SP 5), Malalbergo (SP 47 e SS 64), San Pietro in Casale (SP 20), Pieve di Cento (SP 11) e Cento.

Le modifiche interessano, quindi, le linee 93, 97, 99, 151, 152, 153, 154, 206, 237, 243, 244, 256, 257, 273, 296, 344, 345, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 364, 366, 431, 432, 433, 434, 450, 453, 455, 456, 550, 554 e il servizio di bus sostitutivo della ferrovia Bologna - Portomaggiore.

Le linee osserveranno variazioni di programma basate su una suddivisione oraria che tiene conto dell’andamento della competizione e che prevede deviazioni già dal primo mattino nella sola zona di Cento, poi progressivamente dalle ore 12 alle ore 18 sull’intero territorio su cui si snoda il percorso di gara; infine, dopo le ore 18 le deviazioni interesseranno nuovamente la sola zona centese, ma con percorsi modificati rispetto al mattino.