"Sulla strada franata a Casa Rita interverremo entro l’autunno"

La sistemazione della strada provinciale del Passo delle Radici è già stata programmata dalla Città metropolitana. Lo assicura Paolo Crescimbeni, consigliere metropolitano delegato alla Manutenzione delle strade, dopo l’appello pubblico dei sindaci di Lizzano e Gaggio Montano, Sergio Polmonari e Giuseppe Pucci, che hanno accusato Palazzo Malvezzi di non avere dato seguito alle loro sollecitazioni. "La SP 324 Del Passo delle Radici è una strada provinciale ex statale che collega le principali frazioni di Lizzano in Belvedere al capoluogo e alla valle del Reno in località Silla – spiega Crescimbeni –. Al km 14 in località Casa Rita è presente da anni una piccola frana che si è gestita per anni con piccoli interventi tampone. In occasione delle alluvioni del 2023, e dopo un intervento fognario che insiste nel tratto critico, visto l’ulteriore peggioramento, si è deciso di intervenire in maniera definitiva utilizzando i fondi Mit assegnati nell’anno finanziario 2023: 1,2 milioni di euro".

"Sono già stati firmati gli accordi con i proprietari privati confinanti – aggiunge il delegato metropolitano –, al fine di concordare l’accesso per lavorazioni preliminari indispensabili per eseguire le prove geotecniche e l’allestimento del cantiere. È imminente la formalizzazione dell’incarico a un gruppo di tecnici esterni, già operativi, poiché non sono più presenti professionalità geologiche presso la Città metropolitana, in modo da concludere i lavori nella prima parte dell’autunno, quindi ben prima del prossimo inverno, continuando a garantire nel frattempo il regolare traffico a senso unico alternato. Inoltre, sono previste in questo importo anche il rifacimento del coronamento della diga-ponte del laghetto del Cavone, nonché lavori di manutenzione straordinaria per circa 6 km della SP 82 Gaggio – Masera tra Gaggio e Querciola".

"Con le ulteriori risorse Mit e di avanzo della Città metropolitana che stiamo programmando, si ritiene in questo territorio di poter intervenire anche su un muro pericolante e su significativi tratti di pavimentazione della viabilità che collega la Porrettana a Molino del Pallone – sottolinea Crescimbeni –, passando da Borgo Capanne e Molino del Pallone, ovvero le SP 64 Granaglione-SS 64 e SP 55 Case Forlai, per un importo di 1,5 milioni di euro. Questi interventi, già comunicati tramite il nostro personale sul territorio, assorbono circa 2,7 milioni di euro, una parte importante dei finanziamenti disponibili (circa 4 milioni). Le risorse rimanenti (1,3 milioni) serviranno per altri interventi sulla collina e montagna occidentale bolognese".