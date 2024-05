Il parco marittimo da Lido di Savio a Casal Borsetti, le tappe dei lavori

Ravenna, 6 maggio 2024 – Il Parco marittimo e la riqualificazione delle aree retrodunali e nelle pinete dei lidi ravennati diventano sempre più realtà e ravennati e turisti iniziano a vederne i primi effetti da Marina Romea fino a Lido di Savio (la riqualificazione del percorso sul mare di Casal Borsetti partirà invece dopo l’estate).

La spesa sarà di circa 17 milioni per quello che il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha definito "il più grande intervento di riqualificazione con finalità turistiche e ambientali nella storia di Ravenna, paragonabile solo alla piantumazione delle pinete litoranee agli inizi del Novecento".

I cantieri dovranno chiudersi non oltre il 2026 come da obblighi del Pnrr, da cui arrivano buona parte dei finanziamenti (11 su 17 milioni di euro complessivi) e i lavori stanno avanzando e, anticipa l’assessora ai Lavori pubblici Federica del Conte, "potrebbero finire entro il 2025". Un’occasione per poterli toccare con mano è stata la ’Parco Marittimo Walk & Run’ dei giorni scorsi. I partecipanti hanno scelto quale tra i due itinerari disponibili percorrere, dalla rispettiva lunghezza di 3 e 8 km, per una camminata ludico motoria interamente a Marina di Ravenna, tra parco e pineta.

Tornando ai lavori, e partendo da Nord, a Marina Romea si sta procedendo con il rifacimento dei piazzali, la riorganizzazione dei parcheggi davanti agli stabilimenti balneari (che non verranno cancellati come invece accadrà a Marina di Ravenna e Punta Marina) e le trincee drenanti in grado di far scorrere via l’acqua specie in caso di piogge abbondanti. I lavori che si vedono sul lungomare sono invece legati alla realizzazione della pista ciclabile e dei nuovi parcheggi paralleli, e non più perpendicolari, a Viale Italia.

A Marina Romea e Porto Corsini si riqualificherà anche il litorale favorendo la ricomposizione della duna e verranno realizzati "diradamenti" per favorire l’accesso di luce e aria e la rigenerazione della pineta. Scendendo verso sud, gli effetti dei lavori sono già ben visibili tra Marina di Ravenna e Punta Marina.

"In particolare – spiega Federica Del Conte - sono state completate già dal marzo scorso le passerelle mancanti e realizzate le cosiddette ghiaie rinverdite, pavimentazioni simili a quelle del parcheggio scambiatore, che copriranno le aree tra gli stabilimenti e le stesse passerelle. In questi mesi sono poi stati piantati i 120mila tra alberi e arbusti".

A Lido di Savio si è deciso di procedere per step, lavorando di volta in volta su porzioni limitate del viale Romagna, in modo da cercare di ridurre al minimo i disagi. Si cercherà di completare la maggior parte del lavoro prima dell’estate. Se non sarà possibile ultimare il cantiere prima dell’inizio della stagione, i lavori proseguiranno con le lavorazioni meno impattanti.