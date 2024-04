Parco Marittimo Walk & Run 2024 a Marina di Ravenna: ecco quando

Ravenna, 26 aprile 2024 - Correre o semplicemente camminare in mezzo alla natura, a due passi dal mare. Domenica 28 aprile Asd Locomotiva Bologna, sostenuta dal comitato Uisp Ravenna-Lugo e dalle società podistiche locali, organizza "Parco Marittimo Walk & Run", un'iniziativa sportiva per scoprire il nuovo parco in fase di allestimento vicino al litorale ravennate. L'appuntamento consiste in una doppia camminata, di 8 e 3 km in base alla scelta del partecipante, a Marina di Ravenna, con partenza alle 9.30 e servizio di fine camminata previsto per le 12.

Il progetto

Un nuovo percorso in fase di allestimento collega diverse zone del ravennate, dalla pineta alla spiaggia e dal centro storico alle "piallasse". Ravenna va alla scoperta del suo nuovo parco Marittimo, che a seguito di una serie di interventi ricevuti mira a contribuire a v alorizzare maggiormente la zona rendendola più attrattiva. Si tratta di un percorso immerso nella natura, accessibile in tutti i giorni dell'anno.

L'evento

La "Parco Marittimo Walk & Run" si svolge nella giornata di domenica 28 aprile. I partecipanti hanno libertà di scegliere quale tra i due itinerari disponibili percorrere, dalla rispettiva lunghezza di 3 e 8 km, per una camminata ludico motoria che si svolge interamente a Marina di Ravenna, tra parco e pineta. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al patrocinio del comune di Ravenna e il sostegno della cooperativa Spiagge.

Ritrovo e iscrizioni disponibili dalle 8 nel parcheggio Scambiatore in via Trieste 8, mentre la partenza è prevista per le 9.30 con percorso presidiato già a partire dalle 9. La staffetta e il servizio di fine camminata sono in programma, invece, per le 12. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici 347.4160979 e 347.1383266, o in alternativa l'indirizzo mail asdgslocomotiva@gmail.com.

"Un percorso di crescita sociale"

"La nostra associazione nata 50 anni fa - dichiara Francesco Tondini, presidente di Asd Locomotiva Ravenna - crede fermamente nella presenza e nell'organizzazione di manifestazioni sul territorio, aperte a tutti, per piccole promesse, giovani, adulti e adulti cresciuti. Tutti tasselli importanti e complementari per l'organizzazione e la partecipazione alla promozione del nostro nuovo parco Marittimo e della nostra secolare pineta".

Grande entusiasmo attorno alla manifestazione, come confermato anche dagli organizzatori. "Uisp, con le sue tante Associazione Sportive Dilettantistiche nel territorio, promuove da sempre la cultura della salute e del sano movimento - sottolinea soddisfatto Gabriele Tagliati, presidente del Comitato Uisp Ravenna-Lugo - oltre alla promozione e la tutela del territorio. Abbiamo quindi accolto con molto piacere l’invito per questa manifestazione che continua un percorso di crescita sociale e collettiva già avviato da tempo e per il quale ci impegniamo ogni giorno".