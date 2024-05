Il riso nella ex palude dell’Ortazzo

Quelli che si presentano come perfetti rettangoli sono 240 ettari di ex terreno paludoso dell’Ortazzo (già di proprietà dei conti Pergami) bonificato per colmata dal Genio civile nel dopoguerra e che la Cooperativa braccianti ‘Libertà e Lavoro’ acquisì e trasformò in fertili ‘camere di risaia’. Nel 1954 vennero prodotti 15mila quintali di riso. L’edificio (ancora oggi esistente) ospitava l’essiccatoio e i magazzini per la conservazione del prodotto). Nel corso del 1955 la cooperativa predispose a coltura altri 600 dei 960 ettari complessivi acquisiti realizzando fossi irrigui e strade interne.

A cura di Carlo Raggi