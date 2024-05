Piazza Baracca, le firme: "Niente più pullman a intasare il viale"

Niente più pullman turistici che intasano viale Baracca, bloccano il traffico e creano il caos, come accade da anni ogni venerdì mattina. Una soluzione semplice da realizzare quella che propone Michele Babini, tra i titolari della gelateria ‘Panna & Fragola’ affacciata proprio sul viale, a favore della quale ha avviato nei giorni scorsi una petizione che ha già raccolto diverse decine di adesioni. "Sappiamo che il chiosco di piadina dall’altra parte della piazza – spiega Babini – sarà trasferito altrove. Allora si potrebbe trasferire in quell’area, una volta liberata, il parcheggio dei motorini che ora si trova dall’altra parte della strada rispetto a dove siamo noi, attiguo al parcheggio delle auto. Spostati i motorini quel corridoio potrebbe essere utilizzato dai pullman, come accadeva in origine. Questo consentirebbe di liberare viale Baracca e di consentire anche la discesa a terra dei turisti in condizioni di maggiore sicurezza". Ogni venerdì mattina infatti arrivano puntuali diversi pullman turistici di grandi dimensioni, si fermano, scaricano i passeggeri che visitano i monumenti e il centro, per ripartire dopo qualche ora. Un’operazione che crea sulla strada grande confusione, i mezzi arrivano spesso tutti in una volta e sono enormi, alcuni accostano e fanno scendere i passeggeri, altri aspettano in mezzo alla strada che si liberi il posto per fare lo stesso, intanto il traffico si paralizza, il marciapiede di viale Baracca viene invaso, diventa quasi un’impresa passare. "Prima della ristrutturazione del parcheggio di piazza Baracca – continua Babini – quello spazio dove ora sono i motorini, era destinato agli autobus. La soluzione che propongo sarebbe valida non solo per i bus turistici, ma anche per quelli di linea, come il numero 70 che si ferma un po’ più avanti. Viale Baracca è stretto e qualunque tipo di autobus rischia di creare disagi alla viabilità, in questo modo il problema si potrebbe aggirare".

La petizione è già stata firmata da diversi residenti della strada, della piazza e anche dai titolari di molte delle attività economiche della zona. La sosta in viale Baracca è destinata ai pullman con passeggeri molto anziani o con problemi di deambulazione, per i quali sarebbe impossibile raggiungere il centro a piedi dai parcheggi più lontani come piazza della Resistenza e piazzale Aldo Moro. "Sono spesso anziani – conclude il titolare della gelateria – ed è evidente che senza la possibilità di arrivare con i mezzi a ridosso del centro, molti rinuncerebbero al tour. Sarebbe un peccato perché significherebbe perdere una fetta importante di turismo. Allo stesso tempo non si può pensare di bloccare la strada ogni venerdì mattina. Allora questa potrebbe essere una soluzione". La petizione si può firmare nella gelateria di viale Baracca, in questi giorni verrà distribuita anche ad alcune delle attività vicine.

Annamaria Corrado