Febbre AC/DC: l’attesa dei fan per il concerto a Reggio Emilia tra emozioni e polemiche

Reggio Emilia, 13 febbraio 2024 – Ora è ufficiale: gli AC/DC suoneranno alla RCF Arena di Reggio Emilia il prossimo 25 maggio.

Unica data italiana di un tour europeo che toccherà anche Germania, Inghilterra e Svizzera, l'evento attirerà fan da tutta Italia e non solo.

E mentre è iniziato il conto alla rovescia per accaparrarsi il biglietto (con alcuni già ansiosi di scoprire il prezzo del concerto), sui social in moltissimi stanno attendendo tra mille stati d'animo l'arrivo della rock band australiana. C'è chi non vede l'ora, chi aspettava da anni di vedere dal vivo i propri cantanti preferiti (“Finalmente a 60 anni riesco a vederli”, “Il mio gruppo del cuore nella mia città”) ma anche chi racconta il proprio disappunto per un concerto che sa già di "usato".

"Un tour solo per chi non ha mai assistito ad un loro concerto. Io vedo solo motivi per non andarci" racconta un utente su una pagina Facebook dedicata al fandom italiano degli AC/DC. "Buon concerto ragazzi, stavolta salto...no Cliff, no Malcolm e Phil", il parere di un'altra utente, riferendosi all'assenza dal gruppo di Cliff Williams, Malcolm Young e Phil Rudd, tra i fondatori storici della band.

Molti i commenti anche sull’impianto scelto. “Solita location italiana per ammassare più persone possibili per massimizzare i guadagni” scrive un utente, mentre altri non sono convinti della visibilità dell’Arena.

Ma c'è anche chi si è già mobilitato per offrire una stanza e posti letto ai fan che arriveranno da fuori Reggio Emilia, anticipando così una delle richieste più gettonate dei concerti, ovvero trovare un soggiorno dove passare la notte. Infatti, l’ufficialità della tappa del tour ha già attirato l’attenzione di numerosi supporter da tutta Italia, con i prezzi degli alloggi e b&b della città che sono schizzati alle stelle.

Quando escono i biglietti

La pagina Facebook AC/DC Italia, dopo l’attesa e l’adrenalina per l'annuncio del concerto, ha sottolineato che "mai un tour di così tale importanza ha visto i biglietti messi in vendita con soli 3 mesi di preavviso". La band ha infatti fatto sapere che i biglietti per la data dell’RCF Arena saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 16 febbraio. Insomma, tutto è già pronto per il 25 maggio, tra l’attesa e la polemica.