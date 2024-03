Pinguini Tattici Nucleari tour 2025 negli stadi parte da Reggio Emilia: tappe e date

Reggio Emilia, 26 marzo 2024 – Parte da Reggio Emilia l’Hello world-tour stadi 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo un en plein di sold out per il tour indoor nei palazzetti, che partirà il 3 aprile da Jesolo (Ve), la band si prepara a cavalcare il 2025 con un nuovo tour negli stadi. Nove le prime date annunciate per il tour del 2025, dopo l'incredibile debutto negli stadi che ha segnato il 2023 come l'anno d'oro della band, sempre al vertice di tutte le classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno.

Pinguini Tattici Nucleari in tour: ecco le date delle tappe negli stadi

Il nuovo tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, si aprirà il 7 giugno 2025 a Reggio Emilia presso la Rcf Arena (Campovolo). Intanto, come annunciato parte il 3 aprile il "Non perdiamoci mica di vista \ Fake news indoor tour - Palasport 2024", in una versione più intima e confidenziale, del tour che nell'estate 2023 ha portato il gruppo in varie location italiane. Si tratta di 33 appuntamenti, tutti sold out, dove i Pinguini Tattici Nucleari tornano ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.