Pinguini tattici nucleari, a Reggio Emilia il concerto che chiude il tour con 80mila fan

Reggio Emilia, 9 settembre 2023 – Ottantamila ’giovani wannabe’ - dal nome di una delle canzoni dell’album Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari - sono arrivati in città per assistere alla chiusura di un racconto iniziato il 7 luglio al Parco San Giuliano di Mestre, durato 11 tappe e che ha raggiunto 9 città italiane vendendo più di mezzo milione di biglietti.

Ma di questi 80mila solo 3mila sono reggiani, 7mila provengono da altre zone dell’Emilia-Romagna e gli altri 70 mila arrivano dalle altre regioni; questi numeri hanno generato un altro sold out nelle strutture ricettive della città ma stimolano anche una buona organizzazione del nostro indotto.

Luca Piruccio è il titolare dei tanti ‘Pirru Cafè’ della città, che questa sera posticiperà l’orario di chiusura del locale in piazzale Europa. "Abbiamo un accordo con il Comune per appoggiare la struttura Rcf Arena durante questi grandi eventi. – spiega – Questo vuol dire che già chi arriva nella stazione storica di Reggio, diretto verso l’Arena, troverà la nostra postazione dove vendiamo acqua, birra e street food. In più, anziché chiudere a mezzanotte, lasciamo la pizzeria aperta fino all’una così che anche a fine concerto il servizio di ristorazione è garantito per tutti".

Pirru Cafè per il concerto di questa sera non si aspetta i numeri raggiunti con quello di Styles, che aveva registrato un record da 103 mila presenze.

"Per oggi non sono previsti treni speciali e ci sarà qualche bus, – continua – Per i Pinguini gran parte degli spostamenti sarà su quattro ruote e secondo noi dopo l’esibizione è più facile che il pubblico faccia direttamente rientro a casa".

Ma hanno comunque disposto un piano organizzativo per gestire la giornata da 80mila persone.

La stagione dei concerti per quest’anno è terminata, ma per il proprietario la prova è stata più che superata.

"E’ stato un banco di prova per la Rcf Arena e l’indotto reggiano, ma le prestazioni sono state ottime. - si congratula Pirruccio - La città è stata molto reattiva e si sta organizzando ad eventi sempre più internazionali".

L’unica nota dolente per il ristoratore sono le speculazioni, dettate dal libero mercato: "Purtroppo durante questi eventi ci sono attività che ne approfittano alzando i prezzi, così facendo mettono in cattiva luce Reggio Emilia. La speculazione fa male al turista ma soprattutto alla nostra città; domani (oggi, ndr) l’acqua continuerò a venderla ad un euro, come non modificherò i prezzi delle birre o delle pizze".

A collaborare per la buona gestione dell’evento, ci sono anche i volontari del comitato Ascoltare Santa Croce: "Dal pomeriggio di domani (oggi, ndr ) circa una decina di noi presterà servizio sulle strade vicine all’Arena. -spiega il presidente Stefano Buffagni - Saremo un ulteriore occhio vigile sui pedoni che si muoveranno tra le auto, e nel caso dovessero esserci criticità le segnaleremo repentinamente alle forze dell’ordine. Per il concerto di Styles è andato tutto bene, quindi siamo fiduciosi ".