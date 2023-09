Pinguini Tattici Nucleari in concerto: la carica degli 80mila. “A Reggio hotel sold out”

Reggio Emilia, 7 settembre 2023 – ”A Reggio città gli hotel sono già sold out". Francesca Lombardini, presidente di Federalberghi, a due giorni dal concerto della band bergamasca I Pinguini Tattici Nucleari, che sabato chiuderà il suo tour negli stadi alla Rcf Arena, trae le somme di un tutto esaurito negli alberghi reggiani.

I Pinguini Tattici Nucleari in concerto sabato 9 settembre a Reggio Emilia

"In realtà – precisa Lombardini – il sold out è stato abbastanza lento perché dieci giorni fa avevamo ancora qualche stanza libera, principalmente le singole. Non ho i dati della provincia, però siamo lontanissimi dai numeri generati dal concerto di Harry Styles, dove era impossibile trovare stanze tra Reggio, Parma e Modena".

Per la popstar britannica infatti Reggio aveva accolto 103 mila presenze, annunciando il sold out nelle strutture ricettive già parecchie settimane prime dello show; sabato però in città arriveranno ben 80mila fan, un numero ad ogni modo significativo considerando le 10 tappe già toccate tra nord, sud e le isole della nostra penisola.

"Anche questo evento è attrattivo – continua il presidente di Federalberghi – e ha riempito gli hotel della città per il weekend, principalmente la richiesta è stata maggiore per la sola notte di sabato".

Sondando tra i principali siti per affitti brevi, in centro restano solamente due annunci: una camera d’albergo a 190 euro e una stanza di una locanda a 250. "Noi di Federalberghi – chiarisce Lombardini – cerchiamo di mantenere dei prezzi alti in queste occasioni, ma sempre con la logica della domanda-offerta, cercando soprattutto di non fare speculazioni; possiamo raggiungere la quota dei 300 euro a notte, ma si tratta pur sempre di hotel a quattro stelle. Poi, non tutte le strutture sono nostre associate e purtroppo parliamo di libero mercato".

E in effetti allontanandosi dal centro, i pochi annunci rimasti non sono comunque a buon mercato: in zona Tribunale affittare un appartamento per la sola notte di sabato costa 490 euro; a Sesso una camera di hotel 407 euro; a San Maurizio 222 e a Masone una camera matrimoniale di un bed and breakfast costa 636 euro.

"È significativo il fatto che ci siano ancora delle disponibilità a dei prezzi così elevati – commenta Federalberghi – che secondo me potrebbero restare invendute. Alzare troppo il prezzo è controproducente perché, in questo caso specifico, il concerto dei Pinguini attira i giovani, che non sempre sono disposti a spendere cifre del genere".

Ad ogni modo, sabato la Rcf Arena chiuderà la stagione dei concerti per quest’anno ma per Lombardini si deve fare di più: "I risultati eccezionali connessi ai tre concerti di quest’estate non compensano l’andamento annuale, abbiamo un intero anno di weekend vuoti. Bisogna fare di più affinchè questi eventi siano davvero significativi per gli alberghi e l’indotto reggiano".