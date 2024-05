Pesaro fa il bis, quarti vicini

Pesaro

92

Casalpusterlengo

81

: Aloi 6, Di Francesco 6, Colotti 6, Stazzonelli 9, Maretto 34, Ghiselli 4, Sablich 10, Sambuchi, Dragomanni, Fainke 11, Stazi 4, Siepi 2. All. Luminati

CASALPUSTERLENGO: Gherardini, Polenghi, Conti 9, Fiorillo 13, Uriarte 3, Corbellini, Joksimovic 11, Tedoldi 2, Angarica Sanchez 9, Ferraresi 17, Gallo 17. All. Manzo

Parziali: 25-15; 49-39; 72-59; 92-81.

Tiri liberi: Pesaro 27/33 , Casalpusterlengo 16/21. Tiri da tre: Pesaro 7/21, Firenze 5/25. Tiri da due: Pesaro 22/45, Casalpusterlengo 25/47.

Arriva il bis di vittorie per la Carpegna Prosciutto Papalini under 19 alle Finali Nazionali di Chiusi, che batte Casalpusterlengo 92-81 e, grazie alla vittoria di Firenze su Treviso, mette un piede e mezzo sul primo posto e ai quarti di finale. Nei primissimi minuti del match prova a partire forte Casalpusterlengo, che guadagna il primo (e unico) vantaggio della partita sul 3-6, prima che Maretto con 8 punti e un assist per Fainke faccia mettere la testa avanti alla VL che poi allunga sul +10 già nel primo quarto. Come ieri però non arriva la fuga dopo un ottimo primo quarto, con Casalpusterlengo che risale più volte fino al -6 senza però riuscire a pareggiare. Gallo tiene in vita i suoi in un bellissimo duello con Maretto (17 punti per Gallo, fermato da un infortunio), ma l’italo-argentino c’entra poco in questa categoria e con i suoi 34 punti + 6 assist mantiene sempre a distanza debita i lombardi fino al ‘40. Ottimo l’apporto come sempre di Fainke (11+9 rimbalzi) e di Giovanni Sablich, alla seconda doppia doppia su due gare (10+12 per lui).

Questa sera, sempre alle 20, si chiude il girone con la sfida alla Nutribullet Treviso.

Leonardo Selvatici