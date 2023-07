Fiori d’arancio a Tavullia Luca Marini ha sposato Marta Ora manca solo Valentino

Il lungo strascisco, un corpetto ricamato su un’ampia gonna e uno chignon di capelli biondi raccolti sotto il velo. E poi, un bouquet di fiori bianchi. E’ così che Marta Vincenzi ha scelto di pronunciare il sì innanzi al suo sposo, Luca Marini. Abito blu e cravatta bianca, ciuffo all’indietro, il fratello di Valentino Rossi e la fidanzata storica, Marta Vincenzi, sono convolati a nozze ieri pomeriggio, alle 16.30, nella chiesa parrocchiale di Tavullia. La stessa dove si era sposato Alessio Salucci, per tutti "Uccio" ed anche la stessa dove il vecchio parroco faceva rintoccare le campane a festa ogni volta che Valentino vinceva un agara.

Accanto a Luca, nelle vesti di emozionato testimone di nozze, proprio il ’dottore’, giunto in chiesa con in braccio la piccola Giulietta, avvolta in una vaporosa nuvola di tessuto bianco, e con accanto la moglie Francesca Sofia Novello, fasciata in un abito rosa. Elegantissima anche mamma Stefania Palma, con un abito rosa cenere interamente plissettato. Mentre papà Massimo ha optato per un completo nero.

Dopo la cerimonia, parenti e amici hanno continuato a festeggiare a Villa Cattani Stuart, a Trebbiantico. Ma la festa, in quelche modo, era iniziata già da prima. Il gran giorno era infatti stato anticipato, giovedì sera, da una cena panoramica con gli amici al Posillipo di Gabicce Monte, di cui gli sposi avevano pubblicato un post sui Instagram con scritto: "Al nostro amore, a tutto quello che sogniamo e a tutto quello che verrà". Con l’indicazione -5, ovvero le ore che li separavano dall’inizio del giorno che suggellava la loro nuova vita insieme.

Marta Vincenzi, estetista, gestisce un’attività a Cattolica. Luca Marini, invece, prosegue la sua attività sportiva nelle moto, ed è proprio a causa del campionato ancora in corso che i due sposi dovrano attendere un po’ di tempo prima di godersi la luna di miele. Solo alla conclusione del campionato, infatti, partiranno per qualche meta esotica.

Intanto ci si chiede quando il fratellone Valentino spezzerà gli indugi e compierà il grande passo con la sua Francesca Sofia. Quel che è certo è che il prossimo sarà un altro ’pesarese’ campione della Motogp: si tratta di Pecco Bagnaia, che ha annunciato di aver fatto la proposta alla sua fidanzata, Domizia Castagnini.