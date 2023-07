Nozze in casa di Valentino Rossi: Luca Marini ha sposato la sua Marta Vincenzi

Tavullia, 21 luglio 2023 – Luca Marini e Marta Vincenzi, oggi sposi nella parrocchia di Tavullia, la stessa in cui il vecchio parroco suonava le campane ogni volta che Valentino vinceva.

Il sì tra il fratello di Vale, anche lui pilota di moto Gp, e la sua Marta, è stato pronunciato poco dopo le 16,30. Valentino era con la compagna Francesca Sofia Novello e la figlia, la piccola Giulietta. Ovviamente era presente anche la madre dei due fratelli piloti, Stefania Palma, poi la sorella di Luca Marini e il padre Massimo, oltre ad altri invitati.

Marta, bionda, capelli raccolti sotto il velo, è di Tavullia (e la suocera Stefania ci tiene a sottolinearlo). La sposa era vestita con un abito bianco, con lo strascico molto lungo. Luca invece, in abito blu. Niente viaggio di nozze per la coppia, subito dopo il sì, perché prima bisogna finire il campionato in cui sta correndo ora Luca. Poi si vedrà, la destinazione ancora non è nota.

La coppia e gli invitati hanno poi cenato e festeggiato a Pesaro, a Villa Cattani Stuart.