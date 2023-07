Valentino Rossi, il video della figlia Giulietta sulla mini moto a un anno

Tavullia (Pesaro Urbino), 10 luglio 2023 – Il talento si tramanda? Pare di sì, a guardare le immagini subito virali della figlioletta di Valentino Rossi, Giulietta, che a un anno e 4 mesi guida già una mini-bike elettrica in tutta scioltezza. Per la gioia del papà. Che dopo aver postato il video della piccola su Intsagram commenta: “Non penso che farà la ballerina”. In poche ore il video ottiene migliaia di like.

Ma i primi a intervenire con commenti e cuoricini sono mamma Francesca Sofia Novello e zio Luca Marini (fratello di Valentino). La piccina scorazza nel giardino di casa, a Tavullia, con sicurezza. Babbo riprende tutto, orgoglioso e posta il video sulle note di ‘Born to be wilde’. Che dire, buon sangue non mente.