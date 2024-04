Renato Zero in concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro: ecco quando

Pesaro, 22 aprile 2024 - Un pezzo di storia della musica pop italiana è pronto a fare ballare tutti alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, per un concerto in programma il 26 ottobre 2024. Si tratta di Renato Zero, che a partire da settembre si appresta ad esibirsi in alcuni dei più importanti palasport del nostro Paese con 14 nuovi appuntamenti. L'artista ha confermato l'ingresso di ulteriori tappe autunnali del suo tour "Autoritratto - I concerti evento", che ha già registrato 14 sold out con le ultime date di marzo a Firenze e Roma.

L'evento

Nel corso dei concerti-evento, il celebre artista propone una tracklist dove spiccano, oltre agli intramontabili brani della sua ultracinquantenaria carriera musicale, le canzoni del suo ultimo album "Autoritratto", pubblicato nel dicembre 2023 per il progetto "Tattica". Si tratta di 13 tracce dove per l'ennesima volta l'icona pop italiana dimostra la sua straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi.

Dopo avere terminato la stagione primaverile con importanti successi di pubblico e avere confermato le date estive, Renato Zero conferma che anche la stagione autunnale sarà all'insegna del suo infinito repertorio musicale. La rassegna ha inizio il 29 e 30 settembre, nel corso di una due giorni di festeggiamenti per il compleanno dell'artista, e prosegue toccando varie tappe, da Torino a Livorno passando per Bologna e Mantova.

Il 26 ottobre toccherà proprio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro ospitare il live zeriano, prima delle cinque tappe finali a Perugia, Eboli (Sa), Messina e Roma, punto di arrivo del lungo tour in programma per il 10 novembre. La radio partner dei vari concerti-evento è Rtl 102.5.

I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 15 di mercoledì 24 aprile.