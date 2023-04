Valentino Rossi, Tavullia consegna le chiavi al suo figlio più illustre

Tavullia, 4 aprile 2023 – L'eterna storia d'amore fra Valentino Rossi e Tavullia vivrà un'altra puntata il prossimo 19 maggio quando il sindaco Francesca Paolucci consegnerà ufficialmente le chiavi della città al suo figlio più grande.

Come tutti gli appuntamenti che da oltre vent'anni a questa parte hanno riguardato il grande pilota e la sua patria nativa, la cerimonia che ovviamente coinvolgerà tutto il popolo tavulliese ma anche dei dintorni si svolgerà in piazza, sotto il cassero, simbolo della comunità. I preparativi e il programma dell'evento del prossimo maggio sono ancora in corso di definizione ma è data assolutamente per certa la presenza di Valentino e di tutti i piloti dell'Academy e del Motomondiale, miracolosamente tutti liberi da impegni in quella data. La conduzione della serata sarà affidata al duo Guido Meda e Mauro Sanchini, commentatori storici delle indimenticabili imprese di Valentino, con il sostegno immancabile di Sky.

f.b.