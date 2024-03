Spark: il magico evento a Pesaro e per la prima volta in Italia. Il video

Pesaro, venerdì 22 marzo - Migliaia di piccole bolle di sapone che, grazie ad uno spettacolare effetto di luci, diventeranno come lucciole fluttuanti nel cielo. Ieri sera le prove generali di ‘Spark’ (video) lo spettacolo che da questa sera sarà gratuito e ad ingresso libero al Parco Miralfiore, ha fatto vivere la prima magia fiabesca che l’artista olandese Daan Roosegaarde mostrerà oggi per la prima volta in Italia.

Spark, il magico evento con migliaia di lucciole artificiali per la prima volta in Italia: a Pesaro. Nel tondo l'artista olandese Daan Roosegaarde, alla presentazione

“Il Parco si è dimostrato il luogo ideale per ‘Spark’ – ha sottolineato Daan Roosegaarde -, l’ambiente incredibile che fa da contorno alla performance rende tutto più magico”. Questa sera ci sarà la prima inaugurazione (in zona anfiteatro all’interno del Parco Miralfiore), aperta a tutti e gratuita, dalle 20 alle 23 (priorità a chi possiede la Card Pesaro Capitale). Lo spettacolo verrà riprodotto fino a domenica, sempre nella stessa location e alla stessa ora. L’artista consiglia di portare con sé amici, parenti, bambini, animali e, per rendere tutto ancora più accogliente, una coperta per farsi trasportare in modo personale dallo spettacolo di luci in cielo. g.m