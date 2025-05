Terrore e rapina: fanno irruzione in casa e lo massacrano di botte L’incubo per il 45enne Aldo Giametta, titolare del Wind3 store di corso Alberto Pio a Carpi, è iniziato nella notte tra martedì e mercoledì, quando due uomini lo hanno aggredito con una furia cieca nel suo appartamento in pieno centro storico