Valentino Rossi, da pilota a dj a Valencia per festeggiare il titolo di Bagnaia

Pesaro, 1 dicembre 2023 - Lo ha cresciuto tra le strade brecciate della pista da cross nel proprio Ranch di Tavullia, facendolo anche con suo fratello Luca Marini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Andrea Migno, Celestino Vietti e Nicolò Antonelli. Con Francesco Bagnaia, Valentino Rossi ha avuto sempre molta cura. Ne ha curato il talento, dandogli i giusti insegnamenti. E ha avuto il merito di creare una Academy, la VR46, altamente competitiva. Proprio dove Pecco è diventato uomo, diventando oramai altamente competitivo in pista e arrivando a vincere il secondo titolo di MotoGP (il terzo della carriera) domenica scorsa a Valencia.

A sinistra Valentino dj per Pecco a Valencia; a destra Rossi festeggia con Bagnaia a Tavullia

Rossi scatenato a Valencia: fa il dj per festeggiare Pecco

Nell’ultimo GP del Mondiale 2023 in Spagna, Bagnaia è stato festeggiato con calore proprio da Valentino. Il primo a farlo, tanto da aspettarlo sotto la curva del “Ricardo Tormo” dedicata al ducatista, prima di concedersi in un grande e bell’abbraccio. Rossi era presente a Valencia solo per lui, per spingerlo nella lotta al titolo (alla fine vinta) contro la Pramac di Jorge Martín, caduto al sesto giro di gara e in lacrime per il campionato sfuggito. Ma non solo, dato che il pilota di Tavullia — che proprio al Tormo ha detto addio alla MotoGP a fine 2021 — si è lasciato andare a lunghi festeggiamenti nel paddock per celebrare Pecco, anche mettendosi nei panni di dj durante una festa.

A settembre a Misano altra esibizione da dj

Il filmato che riprende Valentino mentre mette la musica durante il party, è stato pubblicato su Instagram da Agustín Valenzuela. Nel video, accanto alla postazione nella quale si trovava il pesarese, c’era anche la sua fidanzata Francesca Sofia Novello. Non è la prima volta che Vale si lascia andare a esibizioni come questa. Anche nel passato GP di Misano a settembre, infatti, si era improvvisato dj facendo ballare tutti i presenti nel paddock romagnolo. Insomma, dopo la MotoGP e prima della prossima avventura nel Mondiale Endurance, Rossi sa sempre stupire anche fuori dalle piste.