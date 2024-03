Bagnaia rinnova con Ducati e si sposa: matrimonio a Pesaro con Domizia Castagnini. Ecco quando

Pesaro, 5 marzo 2024 – E’ il momento di Pecco Bagnaia: il rinnovo in Ducati e l’annuncio delle nozze. Il Mondiale è oramai alle porte e il prossimo weekend si parte già con il GP del Qatar. Il pilota cerca il terzo titolo di MotoGP (il quarto della carriera) ma avrà sulla sua un Marc Marquez in forma sulla Ducati del team Gresini. La notizia intanto ufficiale, a poche ore dalla gara di Losail, è che il torinese, neo cittadino onorario di Pesaro, ha rinnovato con il team ufficiale di Borgo Panigale fino al 2026 incluso. E a luglio si sposa con la bella Domizia Castagnini, storica fidanzata.

Francesco Bagnaia con la fidanzata Domizia Castagnini (foto Getty Images), l'annuncio delle nozze a luglio a Pesaro

Pecco Bagnaia e Domizia: matrimonio a luglio

Durante la sosta Mondiale, sarà la volta del fatidico “si” (annunciato nel 2023) tra Pecco e la sua storica fidanzata, Domizia Castagnini, che è in programma il prossimo 20 luglio (ancora sconosciuta la data e il posto). Insieme da quasi otto anni, i due si sono fidanzati nel 2016 e nel 2019 si sono trasferiti a Pesaro, vivendo oggi a due passi dal Molo. Proprio la settimana scorsa, Pecco è diventato cittadino onorario della città. Castagnini si è laureata alla triennale allo Iaad (l’Istituto d'Arte Applicata e Design) con un corso in “Apparel and Accessories Marketing Operations”, poi ha frequentato un Master in “Fashion Buying” all’Istituto Marangoni di Milano, intraprendendo quindi la sua carriera lavorativa proprio a Pesaro, dove esercita la sua professione di fashion buyer in un notissimo negozio del centro città. È anche nipote di Gianfranco Leoncini, calciatore che con la Juventus vinse tre coppe Italia e gli scudetti del 1960, 1961 e 1967. Proprio i bianconeri sono la squadra del cuore di Pecco, che appena può compare allo Stadium di Torino per tifare la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Bagnaia durante i test invernali in Qatar (Faceook)

Bagnaia-Ducati: grandi numeri. "Un orgoglio”

All’annuncio di Ducati, lunedì con un comunicato, Pecco si è detto “contentissimo di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni. Vestire questi colori è un onore per me. È fantastico ed è un orgoglio. Sono felicissimo e pronto a scendere in pista tra qualche giorno in Qatar per la prima gara dell'anno". Arrivato in Ducati dal team Pramac nel 2019, con l’estensione di contratto Bagnaia correrà in Ducati per ben otto anni. Finora ha disputato 86 gare con 18 vittorie, 35 podi e 18 pole position, conquistando due titoli iridati nel 2022 e 2023. Soddisfatto per il suo rinnovo Domenicali: "Pecco è davvero il pilota perfetto per Ducati — le parole del ceo di Ducati Motor — Non solo è veloce, determinato, tenace in pista ma si distingue per eleganza ed educazione fuori dalla pista. Sono molto felice per questo rinnovo che sono certo che i ducatisti di tutto il mondo accoglieranno con entusiasmo". Gli ha fatto eco anche il d.g. di Ducati corse, Luigi Dall’Igna: “Siamo estremamente contenti, insieme abbiamo scritto una pagina di storia importante del motociclismo. Bagnaia continua a dimostrare di essere in perfetta sintonia con la sua moto e la sua squadra. Per tutte queste ragioni, era naturale per noi voler continuare con lui”.