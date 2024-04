Federica Pellegrini cambia look: pixie cut al posto della iconica frangia con caschetto

Verona, 14 aprile 2024 – Federica Pellegrini cambia look optando per un nuovo taglio di capelli: un pixie cut corto e sbarazzino.

L'ex nuotatrice ha abbandonato il suo iconico caschetto biondo con frangia, abbondantemente copiato, per uno spettinato con i ciuffi che le incorniciano il viso, che le dona un'aria più moderna e fresca.

Il nuovo look di Federica Pellegrini è stato molto apprezzato dai suoi fan, che lo trovano ‘svecchiante’ e adatto alla sua personalità solare. Qualcun altro invece preferisce la famosa frangetta di prima.

Ecco di seguito alcuni dei commenti al post di Federica su Instagram: “Che bella sembri una ragazzina”, “Direi che sei pronta per tornare in vasca, sei tornata ventenne!!”, “Sei sempre bellissima ma questo taglio ti dona molto!!”, “Sei carina sempre, con il taglio corto e con quello lungo”, “Meglio lungo”, “Stai benissimoooo! Il più bel taglio su di te oltretutto con il corto dimostri 25 anni!”, “Il taglio corto non è per tutti ma è assolutamente per te! Bellissima”, “A parte che ti sta benissimo, con i bambini piccoli è molto più pratico”, “Stiamo parlando di Federica Pellegrini: il taglio lungo o corto è un dettaglio! Divina sempre e comunque”, “Nooo non condivido, questo pixy cut non risalta il tuo viso, il bob era il tuo taglio top”.

Fedrica Pellegrini dal parrucchiere, mentre allatta la piccola Matilde

Con Matilde anche dal parrucchiere

Dolcissima la foto postata dalla Divina, mentre con il nuovo look, allatta la piccola Matilde. Non la lascia un attimo. Anche qui i fan apprezzano molto questo essere mamma chioccia.