Federica Pellegrini, dal parto all’allattamento: la neo mamma risponde ai fan su Instagram. E svela a chi somiglia la figlia

Venezia, 6 marzo 2024 - Federica Pellegrini, mamma e atleta: tante domande e curiosità dei follower. E la Divina risponde con una storia su Instagram a suon di immagini, faccette e ironia. I temi? Dall'allattamento al parto, passando per gli allenamenti. Al centro, la sua nuova vita come mamma della piccola Matilde tra rinunce, sacrifici, coccole e amore.

Federica Pellegrini su Instagram risponde alle curiosità dei fan, le risposte si possono leggere nelle varie immagini pubblicate in una storia

Federica racconta un po’ di sè, parla delle difficoltà della maternità e dà consigli a chi vuole dedicare la propria vita al nuoto. E c’è chi le chiede anche del rapporto dei cani (i quattro bulldog francesi: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca) con la neonata. Inoltre risponde sulla somiglianza della piccola o mamma o papà.

Il tutto parte da una parolina magica condivisa sui social dalla Pellegrini: "Dorme". E partono i messaggi dei follower: qualche cuore e poi subito una frecciatina al marito di Federica, l'allenatore pesarese Matteo Giunta. A chi scrive "Matteo dorme", lei risponde sorridendo "lui dorme alla grande".

"In che piscina nuoti?": altra domanda. Risposta: "Nella mia solita.. a Verona... riprenderò nana permettendo con la bella stagione". E a che le scrive: "Sei bellissima", risponde: "Bugia". "Ciao Fede, come è andato il parto?"; "domanda riservata", risponde facendo no con la testa e con un'espressione buffa. "Ti sono venute tutte le preoccupazioni da mamma? A me molto e la vivo male", risposta: "Non ancora ... o almeno non ancora a questi livelli".

"La maternità è come te l'aspettavi?", domanda un altro follower. Risposta: "Devo dire che.. più difficile ... semplicemente perchè la devi vivere per capire.. sicuramente non è una passeggiata". "Come va l'allattamento? Nessuno dice quanto è faticoso"; "per fortuna - scrive la Pellegrini - lei (Matilde, ndr) è stata bravissima da subito .. comunque è tosta più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa disposizione .. non è sempre facile".

Poi una curiosità sull’alimentazione: "Quale cibo ti mancava di più in gravidanza?", "quello che mi manca tutt'ora", e la Divina mette l'emoticon di un bicchiere di vino.

"Il parto naturale o cesareo?", "Dopo due giorni di patimenti... cesareo". "Come hanno reagito i cani all'arrivo della piccola?"; risposta: "Bravissimi da subito, mi hanno stupita".

Poi qualche domanda "professionale": "Per te qual è l'età in cui capisci se il nuoto è il tuo destino?", "Quando diventa la tua priorità". E a chi le scrive "sei una mamma dolcissima" , risponde: "Ce la mettiamo tutta".

"La prima emozione che hai provato appena hai visto la Mati?", "L'ho sentita, prima di vederla". "La tua Matilde quali cartoni animati guarda volentieri?", "Per ora penso non abbia mai neanche visto la televisione accesa". "Già lanciata la piccola in acqua?"; "Quest'estate subito.. per ora tanti bei bagnetti".

"A chi somiglia per ora? Spero che dopo 48 ore di travaglio sia tutta la mamma"; "E invece mannaggia è tutta il papà ... per ora da me ha preso solo le fossette sulle guance .. ma vedremo". "Quanto ti manca nuotare?"; "Mi manca un po' tutto in questo periodo". "Ciao Fede, sono una ragazzina di 14 anni, qualche consiglio per diventare una grande nuotatrice?"; "Divertiti e non pensare ad altro", risponde Federica.

Poi un consiglio per una mamma. " mia figlia ha iniziato agonismo a nuoto, ma ancora deve sbocciare. Come supportarla?"; "Lasciala sbocciare da sola e con i suoi tempi! (cosa che potrebbe anche non accadere e non succederebbe niente di male". Infine la curiosità sul nome della bambina: "Come lo hai scelto?"; "E' il nome della mia bisnonna”.