Federica Pellegrini ha partorito, è nata la figlia Matilde. “Due giorni complicati. Finalmente sei arrivata”

Verona, 3 gennaio 2023 – E’ nata Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. L’annuncio della coppia su Instagram. Ad accompagnare la foto che ritrae i genitori felici con la piccola poche parole, che accennano a circostanze complicate: “Due giorni complicati… Finalmente sei arrivata!”. Seguite da ‘Matilde’ e un cuoricino. Poi un ringraziamento al personale dell’ospedale Sacro Cuore di Verona. “Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio: Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale di Sacro Cuore”.

Era il lontano 2013 quando gli sguardi del pesarese Matteo Giunta e della miranese Federica Pellegrini si sono incrociati per la prima volta. Oggi, a distanza di dieci anni da quel primo incontro, è nata Matilede.

Le tappe della loro storia

I due si sono incontrati proprio nel luogo che amano: in piscina. Giunta, infatti, era preparatore atletico del cugino, Filippo Magnini, a sua volta fidanzato della Pellegrini. Però non è stata una storia d’amore semplice come viene descritta. Infatti, dovranno passare 4 anni prima che i due inizino a frequentarsi. Lo ha raccontato la stessa Federica al podcast di Diletta Leotta, “Mamma Dilettante”: «Uscivo da una storia importante di tanti anni – ha raccontato Pellegrini –, non avevo mai visto Matteo sotto un’altra ottica e da quel momento ho iniziato invece a guardarlo con un occhio diverso. E di fatto per la prima volta mi sono lanciata nel vuoto, perché lui invece me l'ha fatta sudare». I due, poi, hanno ufficializzato la cosa nel 2021, arrivando a celebrare le nozze nell’anno successivo, il 27 agosto 2022, nella chiesa di San Zaccaria, nel capoluogo veneto.

La “luna di miele”

Particolare, poi, il loro viaggio di nozze: infatti, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, i due atleti hanno preso parte al programma “Pechino Express”, attraverso il quale hanno potuto esplorare la cosiddetta “via delle Indie”, partendo da Mumbai fino a giungere alla finalissima ad Angkor, in Cambogia. Un viaggio sicuramente indimenticabile per i due “novelli sposi”, commentato così dalla Pellegrini nei social: "Tato. È stato un bel viaggio, di quelli che ci porteremo dentro e sulla pelle. Abbiamo conosciuto un sacco di belle persone, da chi ci ha accompagnato ogni giorno trottando con noi (siamo stati l’incubo dei cameraman) a chi abbiamo incontrato sul nostro cammino e ci ha aiutato con una stanzetta, un passaggio o un pasto caldo, ad alcuni compagni di viaggio! Mancava la ciliegina, ma vabbè: onore ai vincitori! Torniamo a casa più forti di prima, ma questo forse non ci serviva». Insomma, una storia d’amore che ha sicuramente raccontato molto e che potrà raccontare ancora di più di questi due atleti.

L’annuncio dell’arrivo di “Meringa”

Il 26 luglio, attraverso i social, l’annuncio più atteso con un pizzico di ironia: “Fantastica gara, Mollie O'Callaghan – dice Federica su Instagram, dopo la performance della giovane nuotatrice australiana che ha battuto il record della Divina nei 200 metri in stile libero –. Davvero una delle più belle gare che abbia visto in questi 14 anni. Ma devo dirti una cosa…” e mostra la pancia con la scritta “Ce lo riprenderemo”. Insomma, un annuncio in pieno stile Pellegrini, che ha fatto impazzire i social. Scrive anche attraverso un post, in onore del loro anniversario, Matteo Giunta: “Vivendo il sogno, io e te (e Meringa) insieme in questo viaggio meraviglioso! Tanti Auguri Amore”. Ma perché questo soprannome così inusuale per la nascitura? La risposta è molto semplice: al podcast della Leotta, la Pellegrini ha detto che per ora si chiama Meringa perché, semplicemente, «non vogliamo spoilerare il nome”. Scelta che ha tenuto tutti quanti con il fiato sospeso, almeno fino ad oggi.