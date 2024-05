Aeroporto Bologna chiuso più di un’ora, Enac avvia la revoca del manager della sicurezza dopo il falso allarme

Bologna, 14 maggio 2024 – Via al procedimento di sospensione-revoca del Security manager dell’aeroporto Marconi di Bologna. A deciderlo è stato L'Enac (Ente nazionale aviazione civile), sulla base delle informazioni acquisite dopo lo stop ai voli di lunedì pomeriggio nello scalo bolognese in seguito a un allarme sicurezza che si è poi rivelato falso.

E non è tutto perché sempre l’Ente nazionale aviazione civile ha disposto anche “l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 1174 del Codice della navigazione”.

L’avvio del procedimento è avvenuto dopo l’episodio di lunedì pomeriggio nello scalo bolognese, quando un falso allarme per quella che era sembrata una pistola all'interno di un bagaglio aveva fatto scattare il sistema di sicurezza dell’aeroporto - il cosiddetto piano 'Leonardo Da Vinci' - con il risultato che per quasi due ore l'attività dello scalo è stata sospesa, con nove voli cancellati e altri 11 dirottati verso altri aeroporti.

"L'episodio di ieri – si legge nella nota dell’Enac – ha avuto gravi ripercussioni sull'operatività aeroportuale e conseguenti disservizi sui passeggeri”. Sempre Enac conclude ricordando che “coloro che sono stati lesi possono agire per la richiesta di risarcimento danni nei confronti dei soggetti responsabili”.

Il lunedì nero dell’aeroporto Marconi

Lunedì nero per l’aeroporto Marconi di Bologna che ieri tra le 15 e le 16,15 è stato chiuso con voli cancellati e dirottati su altri aeroporti. Il tutto è partito da un allarme sicurezza riguardante la presenza di una pistola all’interno del bagaglio di un passeggero.

Immediato l’intervento degli uomini della Polaria intervenuti per controllare il bagaglio in questione scoprendo poi che all’interno della valigia non vi era alcuna arma: la segnalazione, infatti, come spiegato in serata dalla Questura, sarebbe scaturita da un "errore”. Lo scalo è quindi immediatamente stato riaperto. E a fine giornata sono stati complessivamente 9 i voli cancellati e 11 quelli dirottati.