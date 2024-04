Casting in Emilia Romagna: le nuove selezioni e i ruoli per gli attori

Bologna, 20 aprile 2024 – Per chi vuole lavorare nel cinema in Emilia Romagna, si aprono nuove opportunità: sono in programma audizioni nei prossimi giorni sia per il cinema sia per le serie tv. Ecco le date delle selezioni, i luoghi dei casting e i ruoli che andranno a coprire gli attori delle produzioni cinematografiche che si girano prossimamente nel territorio emiliano romagnolo.

Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli

Per il nuovo film di Carolina Cavalli, intitolato ‘Il rapimento di Arabella’, Elsinore Film ha aperto i casting. Le riprese inizieranno a partire dalla metà di agosto 2024. Si ricercano per ruolo protagonista “una bambina tra i 6 e i 10 anni, capelli chiari e occhi azzurri, con accento pulito del nord / centro Italia”. Per ruolo secondario, un bambino tra i 7 e i 10 anni. “con accento pulito del Nord/Centro Italia”. La direzione del casting fa sapere che “non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione”.

Le selezioni – in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission – si svolgeranno il 26 aprile, dalle 8.30 alle 16 nella Sala Platino e Avorio, in viale Aldo Moro 66 a Bologna; il 29 aprile dalle 14 alle 19, in piazza Cittadella 29, Palazzo Farnese – Salone Pierluigi Farnese di Piacenza; il 30 aprile dalle 14 alle 18.30, al cinema Rosebud in via Medaglie d’Oro della Resistenza, 4 a Reggio Emilia.

È obbligatorio presentarsi ai provini con la liberatoria compilata e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Per informazioni e autocandidature c’è la mail: arabella.minori@gmail.com.

Una fiction a Correggio: la serie tv ‘Estranei’

La produzione di ‘Estranei’, serie Rai 2 con la regia di Cosimo Alemà e prodotta dalla Eagle Original Content con la collaborazione di Emilia-Romagna Film Commission, ha iniziato il processo di casting per attori e comparse.

Le riprese si svolgeranno in Emilia-Romagna (prevalente nel comune di Correggio – già set di ‘Radiofreccia’ – e zone limitrofe e nella provincia di Reggio Emilia) dal 29 aprile sino ad agosto. Il lavoro è retribuito.

Si cercano attori ambosessi con esperienza – età compresa tra i 20 ed i 65 anni – residenti o con possibilità di alloggio in loco. Per la partecipazione è necessario inviare una scheda di presentazione alla email estraneiregia7@gmail.com, in seguito saranno forniti, sempre tramite email, le scene per la realizzazione di un selftape.

Per la stessa serie, si cerca personale per il periodo compreso tra fine aprile e la metà di giugno 2024. Dal 29 aprile, si cercano aiuto segretari di produzione (runner); data manager; video assist; aiuto costumista; elettricisti; macchinisti autisti con patente C.

E’ possibile mandare la propria candidatura e curriculum vitae con recapiti a estraneiserie@gmail.com