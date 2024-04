Correggio torna a essere un set. Si cercano comparse e attori

Sembrano cominciare le "grandi manovre" per allestire un set per le riprese di una importante serie tv per Raidue, che in gran parte sarà ambientata a Correggio, oltre che in altre zone del Reggiano.

Ieri mattina è stato notato un viavai di tecnici e operatori nei pressi di palazzo Cattini, in corso Mazzini, nel cuore del centro storico correggese, dove già alcuni decenni fa erano state girate parecchie scene del film "Radiofreccia" di Luciano Ligabue. Nella zona del monumento ai Caduti e dell’Orologio si stanno concentrando delle attività. Intanto, nei giorni scorsi è stato lanciato l’appello per la ricerca di maestranze da impiegare nella serie tv, prodotta da Eagle Original Content in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission.

Le riprese sono previste tra fine aprile e metà giugno. Si richiede la disponibilità, dal 29 aprile, di persone che possano occupare mansioni di aiuto segretari di produzione, assistenti video, aiuto costumista, elettricisti, macchinisti, autisti con patente C.

Si cercano anche comparse-attori per ruoli secondari da inserire nelle scene della serie tv, dal titolo "Estranei: i candidati devono avere età tra i 20 e i 65 anni, residenti in Emilia o possibilità di alloggio in loco. Gli interessati devono inviare una mail a estraneiregia7@gmail.com allegando una scheda di presentazione. In un secondo momento le persone pre-selezionate riceveranno via mail le scene per la realizzazione di un selftape. La serie tv sarà diretta da Cosimo Alemà, regista romano che ha cominciato a lavorare nella produzione di video musicali nei primi anni Novanta. Dopo alcuni anni di attività nel cinema e nella pubblicità come aiuto e assistente alla regia, ha iniziato a lavorare come regista a partire dal 1995. Nel 2014 ha fondato la società di produzione 9.99 Films. Ha realizzato oltre 700 videoclip per noti artisti: fra loro anche il correggese Luciano Ligabua, Skin, Zero Assoluto, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Mina, Alessandra Amoroso, Litfiba, Giorgia, Ennio Morricone e altri ancora. Da alcuni anni sta girando serie tv anche per Raiuno, curando la regia di diversi episodi di "Don Matteo" 11 e 12, "Un passo dal cielo", "I Guardiani del cielo".

Antonio Lecci