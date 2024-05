Incidente in centro a Bologna: pedone investito da un autobus. Video

Bologna, 15 maggio 2024 – Una persona è stata investita da un autobus della linea 29 in pieno centro (video): il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30.

Pedone investito in centro: i soccorsi in via Rizzoli (foto Schicchi)

Secondo una ricostruzione, il pedone sarebbe stato investito in pienissimo centro tra via Rizzoli e via dell’Archiginnasio, davanti all’ingresso del cinema Modernissimo.

Il traffico su metà di via Rizzoli e parte di Ugo Bassi è rimasto bloccato per consentire i soccorsi alla persona ferita: i sanitari del 118 hanno stabilizzato le condizioni del paziente prima di portarlo al pronto soccorso. Le sue condizioni sono in corso di valutazione.

Per ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale.