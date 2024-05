Bus in fiamme, allarme in centro a Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 15 maggio 2024 - Aveva appena scaricato un folto gruppo di studenti, diretti agli istituti scolastici per iniziare le lezioni, quando il lungo autobus di linea ha preso fuoco. E’ accaduto pochi minuti prima delle otto di oggi al terminal di piazzale Due Agosto a Correggio, a ridosso del centro storico di Correggio, vicino alle scuole, al palasport e all’ospedale San Sebastiano.

In zona si trovavano numerosi studenti e altri utenti del servizio di trasporto pubblico, nel traffico dell’orario di punta. Immediata la mobilitazione dei vigili del fuoco, giunti da Reggio e da Carpi per domare l’incendio, mentre si è alzata una lunga colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza. Si è udita anche un’esplosione, forse dovuta allo scoppio dei pneumatici per l’effetto del forte calore sprigionato dall’incendio.

Sul posto è stata inviata anche una prima ambulanza della vicina sede di Croce rossa, con la mobilitazione di altri mezzi di soccorso, oltre che del personale dell’automedica di Novellara, per far fronte a possibili situazioni di emergenza sanitaria, legate in particolare a casi di intossicazioni da fumo che possono verificarsi in questi casi.

L’autista è infatti riuscito a fare evacuare subito tutti i passeggeri, che in fretta si sono messi in salvo quando si è sentito l’odore di fumo e viste le prime fiamme, non appena l’autobus è arrivato al terminal. Comprensibile la tensione e la preoccupazione per i testimoni e per i genitori dei ragazzi che si trovavano sul posto. Mobilitate anche le forze dell’ordine con polizia locale e carabinieri a chiudere l’area, per motivi di sicurezza. Sono stati avviati accertamenti pure per verificare eventuali effetti dannosi all’ambiente per il fumo provocato dall’incendio.